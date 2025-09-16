玩笑埋心結 高二生課堂刺傷同學

宜蘭某高職高二生上課時突持水果刀刺傷同學。行凶者坦承，因2人爆口角，心生不滿才傷人。圖／AI生成

宜蘭某高職發生校園喋血，16歲高二生上課時突持水果刀，衝到教室前方猛刺男學生背部2刀，現場尖叫聲不斷，被害人送醫縫合後無礙。行凶者坦承，因2人爆口角，心生不滿才傷人，警詢後依殺人未遂、恐嚇罪嫌等移送少年法庭。

警方調查，2周前，兩人在社群上互相消遣、開玩笑，疑似玩笑開得過頭，衍生口角互嗆，雙方埋下心結，釀成持刀傷人事件。開學不久即發生衝突，校方說，該名持刀傷人的學生平時行為正常，話不多，不至於是行為偏差的孩子。

事發在上午10時50分許接近下課時間，加害人趁老師背對學生寫板書時，突持水果刀衝向前方的被害學生座位，朝背部上側及下側各刺一刀，速度相當快，刀傷不深，全班學生驚聲尖叫，老師立即喝令學生「把刀放下」，學生配合把刀放桌上。

學校立即通報119並報案，同時連絡教官及輔導老師。家屬各自陪同未成年學生製作筆錄，被害家屬說，孩子上周才遭行凶學生恐嚇，現在又被刺傷，將提殺人未遂及恐嚇罪告訴，警詢後全案移送少年法庭審理。