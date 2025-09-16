聽新聞
0:00 / 0:00

濫打6通119讓救護車白跑 挨罰1萬元

聯合報／ 記者范榮達林敬家／連線報導

彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又表示家人已好轉或自行就醫，救護車多次空跑，被裁處1萬元罰鍰。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又表示家人已好轉或自行就醫，救護車多次空跑，被裁處1萬元罰鍰。圖／彰化消防局提供

苗栗縣造橋鄉張姓男子去年濫用救護車12次挨罰3200元，上月酒後濫打18通119叫救護車，急診檢傷卻非緊急或未診治離院，縣府消防局開罰6400元。彰化縣男子今年5月打6通119電話，又稱家人好轉或自行就醫，救護車空跑，遭罰1萬元。

苗栗縣消防局表示，張男酒後經常以腹痛、惡心或鼻痛為由叫救護車，甚至因醫院包紮紗布不緊就再次報案。救護人員對他的電話與住址「熟門熟路」，但為避免誤判，仍每次派車。經檢傷結果，張男多屬第四級次緊急或第五級非緊急，部分案例更是未經急診即離院，明顯浪費資源。依「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，其行為兩度受罰。

消防局指出，相關規定明訂，若民眾經常性飲酒並於一周累計3次或一個月8次以上呼叫救護車，經檢傷為非緊急或未診治即離去者，收取基本費600元及救護技術員費500元。

彰化消防局發現一名男子以「家人不適」為由報案，但救護車尚在途中即取消案件，經查屬謊報行為，已違反「消防法」，彰化縣消防局依法裁罰1萬元。

根據統計，彰化縣消防局今年1至8月共受理11萬829通報案電話，其中無效電話高達3萬8458件，占比約34%，其中以「無聲電話」最多，其次為誤撥、酒醉或精神異常、惡意騷擾及兒童嬉鬧。消防局呼籲，119專線是緊急生命線，民眾應珍惜使用，若惡意或持續亂打，依法重罰。

救護車

延伸閱讀

爭苗北設監理分站 立委沈發惠國會辦公室協調

影／熟女直播主控豆漿被開封大鬧台中超商 聽警要強制送醫她急閃

苗栗神仙縱走3人遭虎頭蜂螫 婦人中10幾針過敏送醫救治無大礙

彰化男子連打6通119害救護車白跑 消防局開罰了

相關新聞

國三貨車撞遊覽車翻覆！土城段南下「下班時間塞爆」、2人輕傷

國道3號南下土城路段稍早晚間8時許，發生一起遊覽車與貨車的碰撞事故，所幸僅有2人輕傷，送醫急救後均無大礙。但事故也造成國...

灰色地帶襲擾再現！大陸4海警闖金門限制水域 遭海巡驅離

中國海警灰色地帶襲擾再起！海巡署金馬澎分署今表示，下午3時起，中國海警編號「14608」、「14507」、「14605」...

台西夢幻沙灘傳意外 台南多名職校生相邀戲水…1人落海溺斃

雲林縣台西鄉夢幻沙灘驚傳溺水意外，台南市新營區某商工幾名建教合作學生，相約到台西鄉夢幻沙灘遊玩，幾人在沙灘玩樂時，一名1...

8旬翁「靈修」即失蹤…陳屍象山步道岩壁 登山客聞臭報案

82歲李姓男子今清晨被發現陳屍在台北市象山步道，他久病纏身，曾向家屬表示要去「靈修」，約略交待後事後失聯，家屬報案失蹤；...

情侶墾丁酒後爭執 女外出陳屍沙灘

卅七歲廖姓女子與莊姓男友入住墾丁大街某民宿，疑酒後爭執，前天凌晨她獨自離開民宿前往大灣沙灘，清晨卻被路過運動民眾發現陳屍...

玩笑埋心結 高二生課堂刺傷同學

宜蘭某高職發生校園喋血，16歲高二生上課時突持水果刀，衝到教室前方猛刺男學生背部2刀，現場尖叫聲不斷，被害人送醫縫合後無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。