濫打6通119讓救護車白跑 挨罰1萬元

彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又表示家人已好轉或自行就醫，救護車多次空跑，被裁處1萬元罰鍰。圖／彰化消防局提供

苗栗縣造橋鄉張姓男子去年濫用救護車12次挨罰3200元，上月酒後濫打18通119叫救護車，急診檢傷卻非緊急或未診治離院，縣府消防局開罰6400元。彰化縣男子今年5月打6通119電話，又稱家人好轉或自行就醫，救護車空跑，遭罰1萬元。

苗栗縣消防局表示，張男酒後經常以腹痛、惡心或鼻痛為由叫救護車，甚至因醫院包紮紗布不緊就再次報案。救護人員對他的電話與住址「熟門熟路」，但為避免誤判，仍每次派車。經檢傷結果，張男多屬第四級次緊急或第五級非緊急，部分案例更是未經急診即離院，明顯浪費資源。依「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，其行為兩度受罰。

消防局指出，相關規定明訂，若民眾經常性飲酒並於一周累計3次或一個月8次以上呼叫救護車，經檢傷為非緊急或未診治即離去者，收取基本費600元及救護技術員費500元。

彰化消防局發現一名男子以「家人不適」為由報案，但救護車尚在途中即取消案件，經查屬謊報行為，已違反「消防法」，彰化縣消防局依法裁罰1萬元。

根據統計，彰化縣消防局今年1至8月共受理11萬829通報案電話，其中無效電話高達3萬8458件，占比約34%，其中以「無聲電話」最多，其次為誤撥、酒醉或精神異常、惡意騷擾及兒童嬉鬧。消防局呼籲，119專線是緊急生命線，民眾應珍惜使用，若惡意或持續亂打，依法重罰。