灰色地帶襲擾再現！大陸4海警闖金門限制水域 遭海巡驅離

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導

中國海警灰色地帶襲擾再起！海巡署金馬澎分署今表示，下午3時起，中國海警編號「14608」、「14507」、「14605」及「14527」等4艘船隻，自烈嶼及北碇南方先後航入金門限制水域。海巡署第十二巡防區立即出動4艘巡防艇前推部署，並採取併行監控、無線電廣播等方式堅定驅離，至晚間5時中國海警船才全數航出。

海巡署指出，今日14時許偵獲中國海警船關閉自動識別系統（AIS），顯示具有侵擾意圖，隨即調整機動能量應對。雙方在金門外海形成對峙，我方巡防艇除以中英文廣播重申立場，更在海面上與對方保持近距監控，阻止其深入水域，過程中未發生衝突。

金馬澎分署強調，中國海警近期不斷採取灰色地帶手段侵擾，並結合錯假訊息進行認知作戰，試圖混淆國際視聽。我方則全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，堅定執法、周全應對，並適時對外發布澄清，破除中國認知作戰，以全力捍衛國家主權與安全。

今下午3時起，中國海警4艘船隻航入金門限制水域。海巡署第十二巡防區立即出動4艘巡防艇採取併行監控、無線電廣播等方式驅離，至晚間5時中國海警船才全數航出。圖／海巡署金馬澎分署提供
