聽新聞
0:00 / 0:00
灰色地帶襲擾再現！大陸4海警闖金門限制水域 遭海巡驅離
中國海警灰色地帶襲擾再起！海巡署金馬澎分署今表示，下午3時起，中國海警編號「14608」、「14507」、「14605」及「14527」等4艘船隻，自烈嶼及北碇南方先後航入金門限制水域。海巡署第十二巡防區立即出動4艘巡防艇前推部署，並採取併行監控、無線電廣播等方式堅定驅離，至晚間5時中國海警船才全數航出。
海巡署指出，今日14時許偵獲中國海警船關閉自動識別系統（AIS），顯示具有侵擾意圖，隨即調整機動能量應對。雙方在金門外海形成對峙，我方巡防艇除以中英文廣播重申立場，更在海面上與對方保持近距監控，阻止其深入水域，過程中未發生衝突。
金馬澎分署強調，中國海警近期不斷採取灰色地帶手段侵擾，並結合錯假訊息進行認知作戰，試圖混淆國際視聽。我方則全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，堅定執法、周全應對，並適時對外發布澄清，破除中國認知作戰，以全力捍衛國家主權與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言