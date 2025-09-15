詐騙犯嫌遭圍捕開車撞傷4警民 涉殺人未遂被起訴

詐騙集團成員柯姓男子與同夥吳姓男子8月在新北三重遭警方圍捕，柯男駕車衝撞員警，造成3員警和1民眾受傷。新北地檢署以加重詐欺未遂罪起訴2人，另以殺人未遂罪起訴柯男。

根據新北地檢署起訴書，詐騙集團在臉書上佯稱可投資虛擬貨幣獲利，自114年7月起陸續誘騙林姓女子匯款。林女察覺有異後報警並與警方合作，與詐騙集團相約8月8日在新北市三重區大智街面交新台幣200萬元。

詐騙集團當天派車手吳姓男子前往取款，並指示柯姓男子在旁監控，當林女遞交準備好的假鈔時，警方立即上前逮捕吳男。柯男看見吳男被逮，馬上開車加速衝撞2名員警，見前方被警方阻擋時仍想脫逃，又倒車衝撞1員警及林女，共造成3名員警及林女受傷。警方隨即圍捕壓制柯男，將2人送辦。

吳男事後坦承接獲詐騙集團指示前往取款、洗錢等行為，柯男則否認犯行，辯稱「不知是詐騙、也不知撞到的人是警察」。

檢方指出，2人均涉犯刑法加重詐欺未遂罪，近日偵查終結提起公訴。另柯男開車高速衝撞員警及林女，涉犯殺人未遂罪，與加重詐欺未遂罪分論併罰。