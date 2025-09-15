飄腐敗異味！苗栗通霄空地遭棄置大量廢蛋殼 警查獲3人送辦

宜蘭某高職男學生疑似日前與同學發生口角，今天竟在教室拿出預藏的水果刀，朝班上另名男同學的背部猛刺2刀，校方報案並把受傷學生送醫急救，暫無生命危險，警方帶回涉案學生調查行凶動機。

2025-09-15 14:03