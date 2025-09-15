飄腐敗異味！苗栗通霄空地遭棄置大量廢蛋殼 警查獲3人送辦
苗栗縣通霄鎮內湖里一處空地遭倒大量廢棄蛋殼，不時飄散腐敗異味，警方及縣府環保局獲報前往稽查，發現1輛滿載蛋殼貨車已將部分傾倒於空地，將涉案楊姓男子及2名移工送辦。
苗栗縣警察局通霄分局今天指出，烏眉派出所13日接獲通霄鎮民代表繆宗翰通報，通霄鎮內湖里地區有亂倒廢棄物情事，員警獲報立即通報苗栗縣政府環保局派員到場。
警方表示，現場停放1輛滿載廢蛋殼的冷凍貨車，已有部分蛋殼被棄置於空地，經查涉案人為64歲楊姓男子與2名外籍移工，廢蛋殼則來自外縣市食品加工業。
楊男辯稱蛋殼可作農業肥料使用，然經環保局初步認定，相關行為已違反廢棄物清理法相關規定，警方將3名涉案人依法逮捕，全案移送苗栗地檢署偵辦。
警方呼籲，不法業者勿心存僥倖，對於任何違法棄置或污染環境行為，將嚴格依法查辦，並持續與環保主管機關密切合作，加強聯合稽查，維護環境整潔與民眾生活品質。
