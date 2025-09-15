快訊

大陸漁船越界東沙水域涉濫捕 海巡驅離及查扣小舟

中央社／ 高雄15日電

海巡署昨天晚上偵獲中國漁船違法越界進入東沙限制水域，派員前往查緝，登檢查扣1艘小舟並驅離中國漁船。海巡署呼籲中方約束其漁船，禁止越界進入台灣海域違法濫捕。

海洋委員會海巡署東南沙分署今天發布新聞稿說明，中國「粵惠來漁04887」漁船12日違法越界進入東沙水域，遭海巡派員查扣漁船小舟及驅離漁船。14日再有中國「粵台漁11689」漁船趁夜色違法越界進入東沙島東方30浬處限制水域，並布放小舟，企圖進入環礁違法捕撈。

東南沙分署表示，立即調派線上勤務艦「雲林艦」及東沙分隊「CP－1025」、「CP－1026」艇前往查緝，晚上10時9分許在東沙島東北方8.3浬查扣「粵台漁」船小舟1艘，並將「粵台漁」船及3名中國漁民驅離出東沙水域外。

海巡署指出，1月起迄今，已在東沙水域驅離中國越界漁船計158艘次、扣留小舟12艘。海巡署呼籲中方約束其漁船，從中國沿近海做起，禁止中國漁船越界進入台灣海域違法濫捕。海巡署將持續派遣大型艦船戍守東沙海域，結合東沙指揮部駐島量能，全天候守護東沙海域，堅定捍衛國家主權及海洋權益。

驅離 漁民 主權 海巡署 東沙島

