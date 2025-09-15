只因社群互嗆「心生不滿」 宜蘭16歲高職生上課持水果刀猛刺同學2刀

宜蘭某國立高職發生校園喋血，16歲高二男學生上課時突然持水果刀，衝到教室前方另一男學生座位，猛刺對方背部兩刀，嚇壞班上所有學生驚聲尖叫，被害學生緊急送醫無礙，行兇者坦承日前兩人在網路社群爆發口角互嗆，心生不滿，遂持預藏水果刀刺傷同學，詢後依違反少年事件處理法、殺人未遂、恐嚇罪嫌移送少年法庭審理。

警方初步掌握兩名學生的說法大致吻合，兩周前，兩人在網路社群你一句我一句對話，互相消遣，開玩笑，後來玩笑開過火，演變成口角互嗆，雙方埋下心結，釀成今天持刀傷人事件。才開學不久發生此事，學校感到相當意外，校方說，該名學生就學的行為正常，話雖不多，但不至於是行為偏差的孩子。

根據警方及校方調查，就讀高職二年級的16歲男學生坐在校室後方座位，上午10時50分許接近下課，利用男老師背對學生寫板書時，突然持水果刀衝向前方的被害男生座位，朝背部上側及下側猛刺一刀，速度相當快，刀傷不深，全班學生驚聲尖叫，老師立即喝令學生「把刀放下」，學生配合把刀放桌上。

學校立即通報119並向警方報案，同時連絡教官及輔導老師。行兇學生當下告訴校方，兩人因發生口角不悅，才拿刀刺傷同學。家屬各自陪同未成年學生製作筆錄，被害家屬說，孩子上周才遭行凶學生恐嚇，現在又被刺傷，將提起殺人未遂及恐嚇罪告訴，警方詢後把全案移送少年法庭審理。