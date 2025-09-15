台西夢幻沙灘傳意外 台南多名職校生相邀戲水…1人落海溺斃
雲林縣台西鄉夢幻沙灘驚傳溺水意外，台南市新營區某商工幾名建教合作學生，相約到台西鄉夢幻沙灘遊玩，幾人在沙灘玩樂時，一名16歲的許姓男學生不慎落海，被暗流捲走，消防隊獲報趕往救援，許男被救起送醫已告不治，案由警方相驗處理中。
據指出，昨天下午約3時10分許，約有4名台南市某商工建教合作的學生，利用假日到台西鄉五條港附近海域的夢幻沙灘戲水，幾人在沙灘玩時，許姓男學生不慎落海，被其他學生發現，要拉已來不及，趕緊報案。
雲林縣台西消防隊與當地海巡人員趕到，因逢海水漲潮，救援人員在淺灘區搜救，在淺灘區發現許男，合力救起送醫，但疑因被暗流捲入海中並嗆水，搶救無效，案由檢警相驗處理中。
台西夢幻沙灘位在濁水溪南方，是淤沙形成的新沙灘，沙質不穩定且有暗流，過去曾發生意外，已被公告為危險海灘，但因夕陽美麗被稱是夢幻沙灘，常有年輕人相邀前往戲水，警方呼籲民眾勿任意進入，以免再發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言