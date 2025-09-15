台中大里戲水男童右腿卡水溝爆哭 江和樹：營救過程驚險

一名男童前天參加台中市大里區社區親子活動戲水時，不慎踩進充氣水池旁的排水溝孔洞，右腿卡住動彈不得，嚇得當場爆哭。主辦單位市議員江和樹今還原現場表示，當時灑水車業者見狀，有的扶住男童、有一人鑽進水溝內協助脫困，幸好男童受到驚嚇、皮膚紅紅的，沒有大礙。

江和樹、立德里長江慶賢與社區合作，前天在大里區竹仔坑國小舉辦「充氣城堡水上樂園、陽光市集」大里極光計畫社區親子活動，提供親子免費參加，吸引很多小朋友到場玩水。

脆友表示，她當天玩水時，目睹這場突發情況，男童腳卡住，真的不能硬拉，好險有專業的鑫友力專業灑水車工程行人員協助男童脫困，她順便記錄下來如何處理緊急狀況，並希望藉由分享，可以幫助到更多的人。

江和樹今天說，當天有一名參加社區親子活動的男童戲水時，出了戲水範圍，可能是男童腳比較細，卡在一旁水溝孔洞，活動周邊多名維護安全的工作人員見狀，有人抱著撐住男童上半身，見男童因緊張爆哭，腿部肌肉緊繃，不斷安撫，並移除水溝孔洞旁的水溝蓋，一人鑽進水溝內，協助男童把腿部放鬆、往下一點，慢慢找出角度，最終助男童脫困，也有拿急救箱為男童患部包扎。