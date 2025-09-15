8旬翁「靈修」即失蹤…陳屍象山步道岩壁 登山客聞臭報案

82歲李姓男子今清晨被發現陳屍在台北市象山步道，他久病纏身，曾向家屬表示要去「靈修」，約略交待後事後失聯，家屬報案失蹤；警方初步排除外力介入，報檢方相驗釐清死因。

警方調查，有民眾今清晨6時許爬象山聞到腐臭味報案，員警會同消防隊在象山步道往一線天方向搜尋，於岩壁中間發現一具男性遺體，查出是李姓男子，研判死亡多時。

據了解，李久病纏身，本月初向家屬表示要去靈修，約略交待後事後失聯，家屬報案失蹤。鑑識人員勘查，遺體無明顯外傷，現場沒有打鬥痕跡，初步排除外力介入，至於是意外、因病或輕生，警方持續調閱監視器釐清，並報檢方相驗查明死因。

