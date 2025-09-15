1800公噸事業廢棄物入侵苑裡農地 暗夜起火悶燒逾8小時

苗栗縣苑裡鎮房裡里一處農地，2年前遭非法事業廢棄物入侵，現場堆置大量廢木材、板模、碎玻璃及營建廢棄物達1800公噸，雖遭相關單位查緝法辦，但至今仍未清除；今天凌晨現場突起火露天燃燒，直至上午10點多火勢才撲滅，引發地方關切，希望能盡早完成清運。

當地里長鄭寶國表示，該農地是外地人前來承租，但卻有外來車輛陸續傾倒廢棄物，約有2分地農田幾乎被撲滿，之後遭通報警方及環保局查緝才停止濫倒行為。今天凌晨2點多，現場廢棄物不明原因開始悶燒，他清晨到場關切時還是不斷有濃煙竄出，不僅污染空氣，現場廢棄物遲未清除也恐影響環境及衛生。

據了解，一名蔡姓男子2年前出面承租該處4筆農地，交由「鑫添寶企業社」林姓女負責人從事廢木材回收，來源為學校、道路及園藝等路樹修剪，現場堆置大量廢樹枝、木棧板及營建產出的廢木材混合物等事業廢棄物達1800公噸，另有挖土機進行作業，遭警方依違反廢棄物清理法移送司法偵辦。

去年初，全案經苗栗地方法院審結判處被告蔡男有期徒刑1年4月，緩刑3年。隨後蔡男提送事業廢棄物處置計畫書給環保局，但遲未於去年底限期完成清運，期間還曾兩度申請新增清運業者，環保局同意備查。