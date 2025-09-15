1800公噸事業廢棄物入侵苑裡農地 暗夜起火悶燒逾8小時

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮房裡里一處農地，2年前遭非法事業廢棄物入侵，現場堆置大量廢木材、板模、碎玻璃及營建廢棄物達1800公噸，雖遭相關單位查緝法辦，但至今仍未清除；今天凌晨現場突起火露天燃燒，直至上午10點多火勢才撲滅，引發地方關切，希望能盡早完成清運。

當地里長鄭寶國表示，該農地是外地人前來承租，但卻有外來車輛陸續傾倒廢棄物，約有2分地農田幾乎被撲滿，之後遭通報警方及環保局查緝才停止濫倒行為。今天凌晨2點多，現場廢棄物不明原因開始悶燒，他清晨到場關切時還是不斷有濃煙竄出，不僅污染空氣，現場廢棄物遲未清除也恐影響環境及衛生。

據了解，一名蔡姓男子2年前出面承租該處4筆農地，交由「鑫添寶企業社」林姓女負責人從事廢木材回收，來源為學校、道路及園藝等路樹修剪，現場堆置大量廢樹枝、木棧板及營建產出的廢木材混合物等事業廢棄物達1800公噸，另有挖土機進行作業，遭警方依違反廢棄物清理法移送司法偵辦。

去年初，全案經苗栗地方法院審結判處被告蔡男有期徒刑1年4月，緩刑3年。隨後蔡男提送事業廢棄物處置計畫書給環保局，但遲未於去年底限期完成清運，期間還曾兩度申請新增清運業者，環保局同意備查。

對此，環保局表示，現場疑遭不明人士放火，約50平方公尺有露天燃燒情形，將追查可疑放火行為人予以裁罰。另已確認該違反事業廢棄物非法處理案件行為人蔡男已逝世，目前堆置的廢棄物均未進行清運作業，將追究地主連帶責任，以期早日完成清除作業。

現場疑遭不明人士放火，露天燃燒逾8小時才撲滅火勢，環保局將追查可疑放火行為人予以裁罰。圖／環保局提供
現場疑遭不明人士放火，露天燃燒逾8小時才撲滅火勢，環保局將追查可疑放火行為人予以裁罰。圖／環保局提供
該處農地堆置大量事業廢棄物，今晨疑遭不明人士放火，露天燃燒汙染空氣引發地方關切。圖／民眾提供
該處農地堆置大量事業廢棄物，今晨疑遭不明人士放火，露天燃燒汙染空氣引發地方關切。圖／民眾提供

農地 廢棄物 環保局 苗栗縣

