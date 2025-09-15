快訊

情侶墾丁旅遊 深夜疑起口角…女離開民宿後陳屍沙灘上

情侶墾丁旅遊 深夜疑起口角…女離開民宿後陳屍沙灘上

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

從台中來屏東縣墾丁旅遊的一對情侶昨深夜11時回到墾丁大街上的民宿房間後，兩人喝酒疑似起口角爭執，37歲廖女今凌晨1時許離開房間後，走到大灣沙灘，未料今天清晨5點多，被運動的民眾經過發現陳屍沙灘，趕緊報案。警方報請檢方明相驗，釐清死因。

今天清晨，在大灣沙灘、八寶公主廟附近時，一名女性躺在沙灘上被運動民眾經過發現，趕緊打119報案，消防人員到場，這名女性已明顯死亡，現場交由警方處理。

現場有遺留的房卡與拖鞋，警方從房卡循線找到民宿，確認死者身分是37歲廖女並通知廖女男友。警方調查，他們13日入住民宿。14日晚間11時許才回到民宿，兩人都有喝酒，回到民宿後疑發生口角。

後來莊男就在房間內覺未出門，也不知道廖女出門，今接到警方電話後，才知道女友出門去海邊，沒想到就這樣過世了。

警方調閱相關監視器，廖女在凌晨1時許離開民宿，之後清晨就接到民眾報案在大灣沙灘上有女屍。廖女身上沒有明顯外傷，疑有溺水，衣服完整，排除他殺，詳細死因待調查釐清，警方已報請檢方相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東縣大灣沙灘上今天清晨發現一具女屍。記者劉星君／翻攝

