花蓮壽豐58歲男不慎墜30公尺邊坡 人車卡樹枝奇蹟獲救
花蓮縣壽豐鄉昨晚發生一起墜落意外，一名58歲張姓男子與友人相約前往重光部落山區採野菜，卻因產業道路昏暗，疑似視線不佳，不慎連人帶車墜落約30公尺深的邊坡，所幸人車被樹枝卡住，經警消合力救援，張男受傷、意識清楚，幸運撿回一命。
昨天張男與友人各自開車行經山區產業道路，由於當地道路狹窄且沒有路燈，昨晚8時許，張男駕駛在前，疑似視線不佳，不小心衝出邊坡，後方友人驚見駕駛瞬間消失在黑暗中，立刻通報救援。
消防局獲報後，壽豐分隊、特搜大隊及第二大隊趕到現場，並架設繩索展開搜救，約在晚間10時30分，搜救人員順利將張男從邊坡救起；當時張男雖滿身擦挫傷，疑似胸部及頸部骨折，一度無法言語，但仍保持清醒，隨後由救護車送往醫院治療。
據了解，墜落地點地形險峻，若不是人車卡在樹枝上，恐怕後果難以想像，張男聽見救難人員到來時，還不斷按喇叭並打開車燈，協助搜救定位。
警方初步調查，事故原因可能與天候、道路狀況及夜間視線不佳有關，詳細原因仍待釐清；警方提醒，偏遠山區道路多為崎嶇產業道路，夜間行車務必放慢速度、提高警覺，避免憾事發生。
