雪見遊憩區休旅車因會車猛撞路旁自行車 騎士送醫搶救仍不治
雪霸國家公園位在苗栗縣的雪見遊憩區，上周六下午於停車場出口與司馬限林道路口，發生一起休旅車撞上自行車事故，現場肇事車輛疑會車視線受阻，當場撞上路邊坐在自行車上休息的48歲陳姓男子，陳男受傷經送醫搶救後仍宣告不治，全案由檢警方調查釐清中。
苗栗縣大湖警分局大安派出所13日下午3點左右接獲民眾報案，稱司馬限林道約23.5K處有車輛與人員受傷的交通事故，請求警方協助，員警立即前往處理到場管制及疏導。
警方初步調查，肇事22歲吳姓男子駕駛黑色休旅車行經司馬限林道前往雪見遊憩區，即將抵達時，吳男車輛與對向來車會車，疑似未注意前方路邊1名跨坐在自行車上休息的陳姓男子，當場撞倒自行車，車上的陳男也順勢倒地，造成胸口、腳部有多處擦挫傷。
警消人員趕抵後將陳男送往象鼻衛生所初步治療，後續送往東勢農民醫院搶救，但經搶救當晚仍宣告不治；警方表示，雙方經檢測後無酒精反應，詳細事故原因待調查釐清，全案已報請檢方進行司法相驗。
大湖警分局提醒，行經山區道路應全神貫注，隨時注意路況及車輛狀態，遵守交通規則，尤其本轄山區路段路幅狹小，會車或停靠路旁時，須留意周遭人車動向，以確保自身及他人安全。
