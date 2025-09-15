聽新聞
影／熟女直播主控豆漿被開封大鬧台中超商 聽警要強制送醫她急閃
台中市譚姓女子在抖音有開直播，昨天傍晚時，她指控超商內的豆漿遭開封，在超商內大呼小叫，引發店員與民眾側目，警方獲報到場確認，並無豆漿被開封情事，譚女一度拒絕離店，警方認有強制就醫必要，聯絡救護車到場，譚女救護車到場前，即自行離開。
經查，譚姓女子（48歲）有抖音直播帳號「紅兒」，昨天下午5時許在中區自由路二段超商內開直播，期間指控店家將豆漿開封，高分貝咆哮，引起側目，還揚言投訴市府，警方獲報到場確認，現場並無商品遭毀損或未結帳情事。
不過譚女持續在場高分貝咆哮，警方認為以影響店家經營，要求譚女自行離開，譚女一度不願配合，警方認為譚女情緒不穩，有強制就醫必要，聯絡救護車到場，不過譚女聽到救護車要來，隨即離開超商，沒有衍生其他糾紛。
第一警分局呼籲，民眾遇有爭議應理性表達，避免影響公共秩序或觸法。
