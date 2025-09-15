聽新聞
0:00 / 0:00
重機爽騎國道逾20公里 國道警將告發3000至6000元罰鍰
國道3號北向156公里（苗栗苑裡路段）昨中午有民眾發現1輛大型重型機車闖入國道，一路北上，國道巡邏警方獲報前往攔查時，該重機行駛逾20公里已從後龍匝道離開；對此，國道二隊今天表示，目前正調閱ETC畫面以車追人，將依法告發駕駛人3000元以上至6000元以下罰鍰。
據了解，1名年籍資料不詳民眾騎乘大型重型機車，昨中午闖入國道3號北向車道，一路行駛外線及路肩車道，往北通過通霄、西湖匝道後，最後從後龍匝道離開。轄區國道二隊表示，當時巡邏車獲報前往攔查，但該車已駛離後龍交流道，後續將調閱ETC畫面以車追人，依規定製單舉發處駕駛人3000元以上至6000元以下罰鍰。
另呼籲用路人應遵守標誌標線指示行駛，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全；若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言