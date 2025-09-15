快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

重機爽騎國道逾20公里 國道警將告發3000至6000元罰鍰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道3號北向156公里（苗栗苑裡路段）昨中午有民眾發現1輛大型重型機車闖入國道，一路北上，國道巡邏警方獲報前往攔查時，該重機行駛逾20公里已從後龍匝道離開；對此，國道二隊今天表示，目前正調閱ETC畫面以車追人，將依法告發駕駛人3000元以上至6000元以下罰鍰。

據了解，1名年籍資料不詳民眾騎乘大型重型機車，昨中午闖入國道3號北向車道，一路行駛外線及路肩車道，往北通過通霄、西湖匝道後，最後從後龍匝道離開。轄區國道二隊表示，當時巡邏車獲報前往攔查，但該車已駛離後龍交流道，後續將調閱ETC畫面以車追人，依規定製單舉發處駕駛人3000元以上至6000元以下罰鍰。

另呼籲用路人應遵守標誌標線指示行駛，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全；若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。

該重型機車從苑裡闖入國道3號往北行駛逾20公里後，最後從後龍匝道離開。圖／翻攝國道即時影像
該重型機車從苑裡闖入國道3號往北行駛逾20公里後，最後從後龍匝道離開。圖／翻攝國道即時影像
該重型機車昨中午闖入國道3號北向車道，一路行駛外線及路肩車道，通過通霄匝道未離開仍一路往北。圖／翻攝國道即時影像
該重型機車昨中午闖入國道3號北向車道，一路行駛外線及路肩車道，通過通霄匝道未離開仍一路往北。圖／翻攝國道即時影像

