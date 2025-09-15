重機爽騎國道逾20公里 國道警將告發3000至6000元罰鍰

國道3號北向156公里（苗栗苑裡路段）昨中午有民眾發現1輛大型重型機車闖入國道，一路北上，國道巡邏警方獲報前往攔查時，該重機行駛逾20公里已從後龍匝道離開；對此，國道二隊今天表示，目前正調閱ETC畫面以車追人，將依法告發駕駛人3000元以上至6000元以下罰鍰。

據了解，1名年籍資料不詳民眾騎乘大型重型機車，昨中午闖入國道3號北向車道，一路行駛外線及路肩車道，往北通過通霄、西湖匝道後，最後從後龍匝道離開。轄區國道二隊表示，當時巡邏車獲報前往攔查，但該車已駛離後龍交流道，後續將調閱ETC畫面以車追人，依規定製單舉發處駕駛人3000元以上至6000元以下罰鍰。