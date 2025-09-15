快訊

台中東勢轎車無照、垃圾沿路飛引眾怒 警方：已開21張罰單

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區有一輛轎車駕駛被檢舉無照行駛、垃圾沿路飛，不打方向燈說停就停引起眾怒，東勢警分局今天說明，去年至今，針對此車駕駛已開出21張罰單

民眾在東勢地方社群臉書PO文提醒，要小心一輛轎車，無照駕駛，整天在東勢街上晃，不打方向燈，說停就停，撞到還威脅人，車上垃圾沿路飛，民眾寫「東勢分局警察，這樣還不捉嗎？」

東勢分局今天說明，去年起，該車因交通違規遭民眾檢舉或員警攔查取締，累計已遭舉發21件，包含，未依規定使用方向燈16件、貨物掉落2件、未依標線行駛1件、違規停車1件、無照駕駛1件。

警方呼籲，所有用路人務必遵守交通安全規則，如有違反道路交通管理處罰條例，警方將依據民眾檢舉或勤務發現依法舉發，絕不寬貸，以維護道路交通秩序與確保用路人安全。

台中東勢被檢舉有轎車無照行駛、垃圾沿路飛，引起眾怒，東勢分局說明已開出21張罰單。圖／取自臉書
台中東勢被檢舉有轎車無照行駛、垃圾沿路飛，引起眾怒，東勢分局說明已開出21張罰單。圖／取自臉書

罰單 社群 無照駕駛 交通違規

相關新聞

花蓮壽豐58歲男不慎墜30公尺邊坡 人車卡樹枝奇蹟獲救

花蓮縣壽豐鄉昨晚發生一起墜落意外，一名58歲張姓男子與友人相約前往重光部落山區採野菜，卻因產業道路昏暗，疑似視線不佳，不...

雪見遊憩區休旅車因會車猛撞路旁自行車 騎士送醫搶救仍不治

雪霸國家公園位在苗栗縣的雪見遊憩區，上周六下午於停車場出口與司馬限林道路口，發生一起休旅車撞上自行車事故，現場肇事車輛疑...

影／熟女直播主控豆漿被開封大鬧台中超商 聽警要強制送醫她急閃

台中市譚姓女子在抖音有開直播，昨天傍晚時，她指控超商內的豆漿遭開封，在超商內大呼小叫，引發店員與民眾側目，警方獲報到場確...

重機爽騎國道逾20公里 國道警將告發3000至6000元罰鍰

國道3號北向156公里（苗栗苑裡路段）昨中午有民眾發現1輛大型重型機車闖入國道，一路北上，國道巡邏警方獲報前往攔查時，該...

台中東勢轎車無照、垃圾沿路飛引眾怒 警方：已開21張罰單

台中市東勢區有一輛轎車駕駛被檢舉無照行駛、垃圾沿路飛，不打方向燈說停就停引起眾怒，東勢警分局今天說明，去年至今，針對此車...

苗栗神仙縱走3人遭虎頭蜂螫 婦人中10幾針過敏送醫救治無大礙

一群登山客昨天下午在苗栗縣神仙縱走10號樁附近，遭遇台灣大虎頭蜂襲擊，3人被螫，其中58歲劉姓婦人身中10幾針，出現肢體...

