台中東勢轎車無照、垃圾沿路飛引眾怒 警方：已開21張罰單
台中市東勢區有一輛轎車駕駛被檢舉無照行駛、垃圾沿路飛，不打方向燈說停就停引起眾怒，東勢警分局今天說明，去年至今，針對此車駕駛已開出21張罰單。
民眾在東勢地方社群臉書PO文提醒，要小心一輛轎車，無照駕駛，整天在東勢街上晃，不打方向燈，說停就停，撞到還威脅人，車上垃圾沿路飛，民眾寫「東勢分局警察，這樣還不捉嗎？」
東勢分局今天說明，去年起，該車因交通違規遭民眾檢舉或員警攔查取締，累計已遭舉發21件，包含，未依規定使用方向燈16件、貨物掉落2件、未依標線行駛1件、違規停車1件、無照駕駛1件。
警方呼籲，所有用路人務必遵守交通安全規則，如有違反道路交通管理處罰條例，警方將依據民眾檢舉或勤務發現依法舉發，絕不寬貸，以維護道路交通秩序與確保用路人安全。
