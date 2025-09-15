台中東勢轎車無照、垃圾沿路飛引眾怒 警方：已開21張罰單

台中市東勢區有一輛轎車駕駛被檢舉無照行駛、垃圾沿路飛，不打方向燈說停就停引起眾怒，東勢警分局今天說明，去年至今，針對此車駕駛已開出21張罰單。

民眾在東勢地方社群臉書PO文提醒，要小心一輛轎車，無照駕駛，整天在東勢街上晃，不打方向燈，說停就停，撞到還威脅人，車上垃圾沿路飛，民眾寫「東勢分局警察，這樣還不捉嗎？」

東勢分局今天說明，去年起，該車因交通違規遭民眾檢舉或員警攔查取締，累計已遭舉發21件，包含，未依規定使用方向燈16件、貨物掉落2件、未依標線行駛1件、違規停車1件、無照駕駛1件。