苗栗神仙縱走3人遭虎頭蜂螫 婦人中10幾針過敏送醫救治無大礙

一群登山客昨天下午在苗栗縣神仙縱走10號樁附近，遭遇台灣大虎頭蜂襲擊，3人被螫，其中58歲劉姓婦人身中10幾針，出現肢體無力及嘔吐症狀，警義消上山救援送醫，診斷蜂窩組織炎、膿瘍及特發性蕁麻疹，住院觀察治療中。

苗栗縣政府消防局昨天下午4點37分接獲報案，神仙縱谷4號樁附近，劉姓女山友被蜂螫，肢體無力、嘔吐，無法行走，消防局調派2梯次16名警消、山搜義消上山救援，下午5點52分接觸到劉女，意思清楚，可是身體感覺會冷。

消防人員初步了解，劉女等一行人是社團網路揪團，包遊覽車從苗栗縣獅潭鄉仙山登山口往南庄鄉神桌山，途中下午3點多在4號樁遭遇虎頭蜂襲擊，劉女及另2名男團員遭蜂螫，忍痛再走1個多小時到10號樁，劉女無法行走，2男身體沒有不適，沒有送醫。

救援人員以軟擔架接駁，昨晚8點19分到登山口，送頭份為恭醫院，醫生診斷蜂窩組織炎、膿瘍及特發性蕁麻疹，叮咬的部位出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀，意識清楚沒有生命危險。