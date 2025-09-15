租屋處竟成製毒工廠 新竹閨密檔煉油製喪屍煙彈重判9年

新竹詹女、吳女把租屋處當「製毒工廠」，用依托咪酯調製電子煙油灌進煙彈販售，還囤安非他命、海洛因準備牟利。警方破門搜出毒品、煙彈、燒杯與分裝袋，現場宛如小型實驗室。新竹地院依毒品危害防制條例重判吳女9年4月徒刑，詹女7年8月。

判決書指出，詹女、吳女自今年2月起在新竹市租屋處，以依托咪酯原料、丙二醇與甘油加熱混製成所謂「依托咪酯油」，再分裝進電子煙彈販售；同年3月13、14日間，她們又各自向綽號「阿邦」購得甲基安非他命及依托咪酯煙彈，吳女另取得海洛因，部分毒品更藏放於詹女名下車輛。

警方3月15日持票搜索，當場在詹女、吳女住處與車輛內查獲安非他命、海洛因、依托咪酯油與電子煙彈，並扣得分裝袋、燒杯等器具。送驗後以氣相層析質譜儀檢驗均檢出毒品相關成分，製毒證據明確。

法官認為，詹女、吳女為牟取不法利益，合資製毒販毒，行為助長社會濫用，危害公共治安。尤其詹女才在2024年10月間涉及製造依托咪酯煙彈，滿後5年內再犯，顯示毫無悔意，依累犯規定加重。

考量毒品種類、數量及犯罪情節，最終依違反毒品危害防制條例判處吳女9年4月有期徒刑、詹女7年8月有期徒刑。查扣的海洛因、安非他命、依托咪酯以及裝填容器與包材，一律沒收銷燬；至於現場扣得8萬元現金，檢方認為是販毒所得，但法院審酌證詞與資金來源後，認為證據不足，未予沒收。

