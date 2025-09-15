高雄情侶買飲料向8歲童大喊「借過」 母以為女兒遭責備報警

高雄市林姓女子和葉姓男友昨晚9點多到三民區吉林街某飲料店買飲料，林女向店前8歲女童喊「借過」，見女童沒反應又喊了一次，導致女童的于姓母親誤以為女兒遭陌生人，夫妻和情侶起爭執報警；警到場排解，雙方互道歉後離去。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，指昨晚9時37分在位於三民區吉林街的某飲料店前，有一對情侶和一對夫妻爆發不明糾紛，有多名警方到場，影片畫面呈現有警車、警用機車及4、5名員警到場處理。

轄區三民一警分局指出，當晚接獲報三民區吉林街某飲料店內有爭執情事，轄區十全所警網到場處置，到達時雙方已無爭吵情事。

經警方了解，當時林姓女子（24歲）與葉姓男友（36歲）欲排隊購買飲料，林女向在店前的8歲的鄧姓女童表示「借過」一下，但女童未聽見，於是林女放大聲量又說了一次，女童的于姓母親（35歲）誤以為林女責備女兒，口氣不佳遂報警。