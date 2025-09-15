小貨車行駛國道翻車 駕駛疑未注意車前狀況失控

國道一號北向165.6公里台中神岡路段今天發生車禍，小貨車翻車，駕駛受傷，自稱未注意車前狀況，當時已車多壅塞，他開車失控翻車，警方檢測他無酒精反應，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上7時36分在國道1號北向165.6公里台中市神岡路段車禍，37歲陳姓男子駕駛營業小貨車在外側車道，自述因前方車多壅塞，未注意車前狀態操作失控，車輛翻覆車道上，現場於8時27分排除，恢復全線通車；現場地面清楚留下刮地痕跡。

陳姓駕駛受傷，意識清楚，頭部、腰及右手擦挫傷送醫救治，酒測值為0。肇事經過及肇因研判，由三大隊持續調查釐清中。