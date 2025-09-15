跨國扒手又入境 警在九份安排誘餌逮3嫌 其中1人還涉犯竊案

日本台灣交流協會提醒來台日人，在台灣的景點要慎防扒手成為話題。警方發現曾在九份涉案的外籍男子日前入境，13日和另2名男子到九份，安排「誘餌」並派員埋伏，成功逮捕3人，移送檢方偵辦。

日本台灣交流協會月前在官方網站示警，台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭扒竊案件，點名日本遊客最愛去的夜市、九份、永康街、北捷中山站附近等地區，提醒來台旅遊加強財物安全管理，景點治安受到關注。

新北市警局刑事警察大隊和台北市警方交換情資顯示，曾涉嫌在北市永康商圈偷竊遊客財物的2名東南亞籍國家男子，9月5日再次入境。

瑞芳警分局接獲通報後加強防範，瑞芳警分局偵查隊長王鴻祥領軍的專案小組，由偵查隊分隊長朱家豪、小隊長林金盈、警員鍾安，以及九份派出所警員簡廷芸、陳年輝調閱監視器，比對線索，追查竊嫌行蹤。

警方發現鎖定的1人，13日傍晚和另2名同夥出現在九份，馬上在人潮中安排像是遊客的「誘餌」，成功吸引3名頭戴帽子、口罩的男子接近。其中2人站在誘餌的左側觀察，過不久第3名嫌犯出現，故意把同夥擠到誘餌的後方，找時機下手。

3嫌企圖作案過程中，站在誘餌後方的竊嫌，疑因和在附近埋伏的便衣警察「對到眼」，覺得可能已被鎖定，決定放棄下手，並向同夥打暗後，先後離開現場。警方決定立刻收網，逮捕3嫌帶回調查。

警方比對先前在九份發生的竊案，被捕的3人中有1人和嫌犯特徵相符，聯繫被害人指認後，報請基隆地檢署核發拘票逕行拘提，並將全案移送檢方偵辦。