快訊

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

彰化男子連打6通119害救護車白跑 消防局開罰了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣消防局於今年5月連續接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又來電表示家人已好轉或自行就醫，導致救護車多次空跑，消防局查證後，後續依消防法第36條裁處1萬元罰鍰。

彰化縣消防局指出，男子聲稱「家中有人身體不適，請求派遣救護車」，然而消防分隊救護車尚在途中時，隨即取消救護案件，經查證及調閱通話紀錄後，確認為謊報119案件，已違反消防法第18條第2項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護等情事，男子因此受罰。

依據彰化縣消防局勤務指揮中心統計，2025年1至8月受理報案電話計11萬 829通，其中無效電話多達3萬8458件，占整體通話量約34%，進一步分析發現，其中以「無聲電話」最多，達1萬7886件，占比16%；其次為撥號錯誤3316 件、酒醉或精神異常813件、惡意騷擾304件及兒童嬉鬧260件。

彰化縣消防局表示，119專線是救急救難的生命線，災害搶救及緊急救護分秒必爭，遇有民眾亂打119時，會導致119報案緊急電話遭佔線，排擠到緊急情形通報，希望民眾珍惜救災及救護資源。雖大部分民眾是不小心撥錯，消防局會先行規勸溝通，但遇到惡意持續性撥打119報案電話者，消防局也會針對此類人員進行開罰

彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又來電表示家人已好轉或自行就醫，導致救護車多次空跑，被依消防法第36條裁處1萬元罰鍰。圖/彰化消防局提供
彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又來電表示家人已好轉或自行就醫，導致救護車多次空跑，被依消防法第36條裁處1萬元罰鍰。圖/彰化消防局提供

開罰 救護車 生命線

延伸閱讀

麥擱亂卡！苗栗男酒後1個月濫打18通119 消防局罰6400元

陸軍中尉排長翻拍部隊400人電話外傳 法院判6月：不得易科罰金

文大宿舍改建遭疑讓越南學生優先入住 校方：依規定辦理

她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

相關新聞

跨國扒手又入境 警在九份安排誘餌逮3嫌 其中1人還涉犯竊案

日本台灣交流協會提醒來台日人，在台灣的景點要慎防扒手成為話題。警方發現曾在九份涉案的外籍男子日前入境，13日和另2名男子...

租屋處竟成製毒工廠 新竹閨密檔煉油製喪屍煙彈重判9年

新竹詹女、吳女把租屋處當「製毒工廠」，用依托咪酯調製電子煙油灌進煙彈販售，還囤安非他命、海洛因準備牟利。警方破門搜出毒品...

高雄情侶買飲料向8歲童大喊「借過」 母以為女兒遭責備報警

高雄市林姓女子和葉姓男友昨晚9點多到三民區吉林街某飲料店買飲料，林女向店前8歲女童喊「借過」，見女童沒反應又喊了一次，導...

小貨車行駛國道翻車 駕駛疑未注意車前狀況失控

國道一號北向165.6公里台中神岡路段今天發生車禍，小貨車翻車，駕駛受傷，自稱未注意車前狀況，當時已車多壅塞，他開車失控...

彰化男子連打6通119害救護車白跑 消防局開罰了

彰化縣消防局於今年5月連續接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又來電表示家人已好轉或自行就醫，導致救...

麥擱亂卡！苗栗男酒後1個月濫打18通119 消防局罰6400元

苗栗縣造橋鄉一名張姓中年男子上個月酒後濫打18通「119」叫救護車，急診檢傷卻非屬緊急，或沒有診治就離開，一趟救護車出勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。