彰化男子連打6通119害救護車白跑 消防局開罰了

彰化縣消防局於今年5月連續接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又來電表示家人已好轉或自行就醫，導致救護車多次空跑，消防局查證後，後續依消防法第36條裁處1萬元罰鍰。

彰化縣消防局指出，男子聲稱「家中有人身體不適，請求派遣救護車」，然而消防分隊救護車尚在途中時，隨即取消救護案件，經查證及調閱通話紀錄後，確認為謊報119案件，已違反消防法第18條第2項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護等情事，男子因此受罰。

依據彰化縣消防局勤務指揮中心統計，2025年1至8月受理報案電話計11萬 829通，其中無效電話多達3萬8458件，占整體通話量約34%，進一步分析發現，其中以「無聲電話」最多，達1萬7886件，占比16%；其次為撥號錯誤3316 件、酒醉或精神異常813件、惡意騷擾304件及兒童嬉鬧260件。