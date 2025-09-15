麥擱亂卡！苗栗男酒後1個月濫打18通119 消防局罰6400元

苗栗縣造橋鄉一名張姓中年男子上個月酒後濫打18通「119」叫救護車，急診檢傷卻非屬緊急，或沒有診治就離開，一趟救護車出勤至少30分鐘，浪費緊急救護資源，縣府消防局開罰6400元。

苗栗縣政府防止救護車被當小黃計程車濫用，有效運用緊急救護資源，2016年11月訂定苗栗縣消防救護車收費執行要點，今年所有案件都由張男包辦，上個月濫打18通，經審核委員審查，開罰6400元，而他先前於去年3月濫用12次，被罰3200元，沉寂1年半故態復萌。

消防局指出，張男酒後動輒以腹痛、惡心、鼻子痛等理由就醫，甚至有一次以醫院包紮的紗布不緊，才回家又報案，消防人員對他的電話、救護地點都「熟門熟路」，因擔心萬一真是「狼來了」，失去搶救的先機，救護車還是要出勤，但狀況如出一轍，張男檢傷屬第四級次緊急、第五級非緊急，或他到院後未經急診人員診治即離去。

社工人員曾訪視了解，張男的回答是「我就是不舒服」，才會打119叫救護車，消防局表示，依據苗栗縣消防救護車收費執行要點規定，經常性飲酒1周累計3次或1個月8次以上，且經檢傷第四級或第五級者，或未經診治即離去者，收取基本費600元，及救護技術員費每人500元。

消防局強調罰錢事少，救護車應該留給重症病人及緊急情況，張男濫用救護車，地點包括造橋鄉、苗栗市、通霄鎮等地，出勤一趟至小半個小時以上，恐怕排擠緊急救護資源，消防局目前轉介警方、苗栗縣心理健康中心等管道，加強關懷勸導不要濫打119。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康