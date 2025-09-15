快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉一名張姓中年男子上個月酒後濫打18通「119」叫救護車，急診檢傷卻非屬緊急，或沒有診治就離開，一趟救護車出勤至少30分鐘，浪費緊急救護資源，縣府消防局開罰6400元。

苗栗縣政府防止救護車被當小黃計程車濫用，有效運用緊急救護資源，2016年11月訂定苗栗縣消防救護車收費執行要點，今年所有案件都由張男包辦，上個月濫打18通，經審核委員審查，開罰6400元，而他先前於去年3月濫用12次，被罰3200元，沉寂1年半故態復萌。

消防局指出，張男酒後動輒以腹痛、惡心、鼻子痛等理由就醫，甚至有一次以醫院包紮的紗布不緊，才回家又報案，消防人員對他的電話、救護地點都「熟門熟路」，因擔心萬一真是「狼來了」，失去搶救的先機，救護車還是要出勤，但狀況如出一轍，張男檢傷屬第四級次緊急、第五級非緊急，或他到院後未經急診人員診治即離去。

社工人員曾訪視了解，張男的回答是「我就是不舒服」，才會打119叫救護車，消防局表示，依據苗栗縣消防救護車收費執行要點規定，經常性飲酒1周累計3次或1個月8次以上，且經檢傷第四級或第五級者，或未經診治即離去者，收取基本費600元，及救護技術員費每人500元。

消防局強調罰錢事少，救護車應該留給重症病人及緊急情況，張男濫用救護車，地點包括造橋鄉、苗栗市、通霄鎮等地，出勤一趟至小半個小時以上，恐怕排擠緊急救護資源，消防局目前轉介警方、苗栗縣心理健康中心等管道，加強關懷勸導不要濫打119。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣造橋鄉一名張姓中年男子上個月酒後濫打18通「119」叫救護車，縣府消防局開罰6400元。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉一名張姓中年男子上個月酒後濫打18通「119」叫救護車，縣府消防局開罰6400元。記者范榮達／攝影

開罰 救護車 苗栗縣 苗栗市 消防人員

相關新聞

跨國扒手又入境 警在九份安排誘餌逮3嫌 其中1人還涉犯竊案

日本台灣交流協會提醒來台日人，在台灣的景點要慎防扒手成為話題。警方發現曾在九份涉案的外籍男子日前入境，13日和另2名男子...

租屋處竟成製毒工廠 新竹閨密檔煉油製喪屍煙彈重判9年

新竹詹女、吳女把租屋處當「製毒工廠」，用依托咪酯調製電子煙油灌進煙彈販售，還囤安非他命、海洛因準備牟利。警方破門搜出毒品...

高雄情侶買飲料向8歲童大喊「借過」 母以為女兒遭責備報警

高雄市林姓女子和葉姓男友昨晚9點多到三民區吉林街某飲料店買飲料，林女向店前8歲女童喊「借過」，見女童沒反應又喊了一次，導...

小貨車行駛國道翻車 駕駛疑未注意車前狀況失控

國道一號北向165.6公里台中神岡路段今天發生車禍，小貨車翻車，駕駛受傷，自稱未注意車前狀況，當時已車多壅塞，他開車失控...

彰化男子連打6通119害救護車白跑 消防局開罰了

彰化縣消防局於今年5月連續接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又來電表示家人已好轉或自行就醫，導致救...

麥擱亂卡！苗栗男酒後1個月濫打18通119 消防局罰6400元

苗栗縣造橋鄉一名張姓中年男子上個月酒後濫打18通「119」叫救護車，急診檢傷卻非屬緊急，或沒有診治就離開，一趟救護車出勤...

