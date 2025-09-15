北市公館圓環走讀襲警 大安分局偵辦

近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾前往圓環旁掛上抗議標語。記者曾原信／攝影 台北市公館圓環拆除工程前天動工，民團12日發起現場抗議，有警員遭民眾出拳毆打頭部，另有人持市長蔣萬安「遺照」道具。警方表示，警員遭民眾故意攻擊，嚴正譴責暴力，將通知到案偵辦；對於肖像事件已蒐證，若接獲提告會依法受理。

另外，民眾黨上月30日「司法改革、公民走讀」活動與警察發生衝突，黨主席黃國昌等3人被控違反集會遊行法、妨害公務等罪，中正一警分局通知說明，期限今屆，若仍未到案，將函送台北地檢署偵辦。

市政府前天凌晨0時展開公館圓環工程，行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」，結合公民及學生團體，12日晚間7時在圓環集會遊行，社民黨市議員苗博雅、民眾黨市議員張志豪到場聲援，員警在場維持秩序。

警方調查，前天凌晨0時許，一名男子拍照後欲折返圓環被員警制止，他連揮3拳，打中大安分局警備隊陳姓小隊長頭部，被員警拉開壓制。另有民眾手舉蔣萬安黑白肖像照及「死」字標語抗議。

國民黨市議員王欣儀臉書貼文指出，苗博雅直播影像可見，有民眾手舉蔣萬安黑白肖像照及「死」字標語，「這不是死亡威脅？」、「還是要繼續綠能你不能？」；北院審理京華城案期間，有民眾上網公布北檢檢察官、北院法官名字及照片，揚言「命債命還」，遭北檢依恐嚇罪、違反個資法等罪嫌起訴，「圓環衝突事件」遭質疑檢警「怎麼還不辦？」

大安分局表示，警方執行集會遊行安全維護，遇有意見分歧之不理性民眾，蓄意出拳攻擊警員頭部，涉嫌妨害公務等罪，將通知到案偵辦；陳頭部紅腫，暫不提告傷害罪。

中正二分局表示，民眾在集會活動持公眾人物肖像表達訴求，恐涉違法部分，警方已清查相關影像事證，釐清案發經過，若當事人報案提告，將依法受理。台北地檢署表示，圓環衝突事件與民眾集會活動相關，檢方尊重警方現場蒐證依法處理。

另外，網路傳出公館圓環拆除和填封的工程涉及中資企業，北市府新工處昨嚴正聲明為惡意造謠，已移送警局調查。