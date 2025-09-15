聽新聞
無照、掛假車牌 機車拒檢狂逃自撞2死
新竹縣鳳鼻隧道出口處昨凌晨3時許發生死亡車禍。21歲、無照黃姓男子騎著懸掛偽造車牌的改裝機車，載著17歲少女行經隧道湖口端時拒絕警方攔查，狂飆逃逸2公里，最後在隧道竹北端出口自撞路側護欄，2人當場失去生命跡象，送醫不治死亡。
據悉，黃男是新北市人，職業是工人，有毒品、洗錢、詐欺前科，還懸掛假車牌涉嫌偽造文書，車禍後，警方發現黃駕駛的機車除使用偽造車牌，引擎編號也遭磨除，車上另有微量K他命、依托咪酯等毒品，至於車禍原因仍待釐清，已抽血釐清黃是否酒駕、毒駕。
西濱公路新竹、桃園路段因筆直平坦、沿線又有超商可供休憩，經常吸引外地「車友」聚集試車、比炫。
據了解，聚集熱點包括新竹縣鳳鼻隧道，飆車族深夜轟鳴，不僅影響交通安全，周邊住戶飽受噪音困擾，有人上前制止還遭嗆聲。新竹縣長楊文科曾指示警察局、環保局並結合監理單位強勢取締，出動移動式聲音照相器，掃蕩飆車族惡劣行徑。
警方指出，昨執行防制危險駕車專案勤務，凌晨3時50分發現黃男載著吳女共乘懸掛偽造車牌的改裝機車，由於該車牌數字型式明顯為舊款，一看便知是偽造號牌，警方立刻開警示燈及鳴笛示意停車，但黃男反而騎車加速逃逸，最後不慎自撞紐澤西護欄，2人送醫急救仍回天乏術。
警方說，將調閱行車記錄器與沿途監視器等相關資料，報檢方指揮，同時將此案送請車輛行車事故鑑定委員會鑑定，協助釐清事故原因與責任。
