野柳地質公園危機暫解 貨輪擱淺在野柳岬10個多月…今天終於拖走了

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

中國大陸籍「鈺洲啟航輪」10多月前擱淺在新北野柳岬，在完成抽油、拆解船上3部橋式起重和卸貨機後，今天下午拖離岸際，前往距岸約1浬處深水區，靜置48小時若無異常，將再拖往南韓，讓這起海上公安危機落幕。

鈺洲啟航貨輪去年載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機駛入基隆港，停靠碼頭時發生碰撞事故，船上的起重機受損，在碼頭作業的起重機傾倒，未能交貨。

相關各方展開賠償協商作業後，鈺洲啟航輪去年10月29日清晨，在康芮颱風來襲前駛出基隆港後，因動力不足棄船，船上17人獲救，貨輪31凌晨擱淺在野柳岬。船上有280噸料油，引發可能漏油汙染海洋危機。

鈺洲啟航貨輪船東放棄權利後，由國際船東互保協會（P&I）研商善後方案，在拆解3部橋式機後，研擬拖離岸際計畫，並在今天下午成功拖離，帶往水深約40公尺處海域靜置48小時。

據了解，鈺洲啟航輪的船身只有兩處破洞，並因船體採取蜂巢式艙房設計，初步研判可以在海面拖行。但為確保安全，將依計畫在海上靜置至少48小時，確認沒有異狀再成行。

中國大陸籍「鈺洲啟航輪」今天下午拖離岸際，前往距岸約1浬處深水區靜置48小時，若無異常，將再拖往韓國，讓這起海上公安危機落幕。圖／讀者提供
中國大陸籍「鈺洲啟航輪」今天下午拖離岸際，前往距岸約1浬處深水區靜置48小時，若無異常，將再拖往韓國，讓這起海上公安危機落幕。圖／讀者提供

野柳 新北 碼頭 基隆港

