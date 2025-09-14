台北、台中連傳水塔陳屍案…喝到屍水怎辦？命理師這麼說

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區、台北市文山區接連傳出水塔陳屍案件，引發住戶恐慌，命理師楊登嵙說，依照民俗習慣，建議可請法師到社區進行法師，以免負面磁場影響運勢、身體健康。

命理師楊登嵙說，近月間台中市北區、台北市文山區都傳出社區水塔陳屍案件，其中台北市的狀況是住戶疑已飲用多日「屍水」，讓住戶深感恐懼。

楊登嵙說，依照民俗習慣，住戶可以請法師將水塔及整棟大樓淨化，另請法師或寺廟提供喝及淨身的「淨符」，去除負面的陰晦磁場，以免陰晦負磁場影響身體健康及運勢。

法醫高大成則說，遺體大約泡水2、3天就會有屍水流出，但一般家用水都有煮沸過，原則上不至於會中毒或細菌感染，只是可能會有異味，民眾無須過度擔憂。

台北市文山區一處社區大樓，因居民用水發現異味，社區主委派水塔廠商檢查，卻在水塔內發現一具溺斃男屍，經調查，男子在本月9日從自家步行進入社區後掉落水塔，社區居民在9月10日晚間就發現水質有異味，

警方研判是因天氣太熱，導致屍體腐爛速度加速，社區11日上午請人清洗水塔後發現屍體，該大樓有50餘名住戶，擔心喝到屍水可能會生病。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台北市文山區一處社區大樓，近日傳出水塔內有無名男屍，住戶發現水質出現異味，通知廠商才發現。記者廖炳棋／翻攝
