傳連江艦驅離陸船時「解放軍艦介入廣播」 海巡署：透過剪輯、前後倒置

網傳「連江艦」驅離越界中國漁船時，解放軍軍艦及海警船介入廣播。對此，海巡署今天表示，經查為不同時地的兩案，網傳影片透過剪輯、前後倒置而成，予以澄清和譴責。

海洋委員會海巡署晚間透過新聞稿表示，9月12至14日海巡署艦隊分署「連江艦」執行澎湖水域巡護勤務，經巡邏澎湖目斗嶼至花嶼24至26浬外海域發現中國漁船，隨即廣播驅離「粵南澳31067號」等越界中國漁船。

同時，13、14日「連江艦」另於目斗嶼西北28.6浬限制水域外偵獲中國解放軍軍艦「645」，「連江艦」持續協同海軍軍艦監控「645」軍艦，不予理會「645」軍艦所謂的「一中言論」廣播。

海巡署說，「連江艦」監控中國「645」軍艦與驅離中國漁船，為不同時間、地點的案件。

有關網路流傳海巡「連江艦」驅離越界中國漁船時，解放軍軍艦及海警船介入廣播片段，海巡署表示，經查相關影片為剪輯「連江艦」執法等影音資料、前後倒置而成，予以澄清說明。

海巡署提到，中國此類認知作戰，企圖營造海巡署「連江艦」執法時遭到解放軍艦干擾的假象，予以嚴正譴責，也呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入台灣水域。

此外，海巡已於9月6日登檢扣留中國越界漁船1船15人，違法濫捕的1公噸漁獲則全數海拋，目前正依兩岸人民關係條例進行調查及裁罰。

海巡署說，將持續派遣大型艦船戍守澎湖海域，並結合澎湖海巡隊能量，強力取締越界中國漁船，堅定捍衛國家主權及海洋權益，確保海洋資源的永續發展。