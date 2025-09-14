快訊

恭喜！婁峻碩新婚8個月當爸了 焦凡凡虧「這麼不小心」

拳擊世錦賽／係金欸！黃筱雯擊退美國女將奪生涯第3金

開羈押庭前過生日！應曉薇曬女兒 向「女婿們」喊話：兩個都不好追

傳連江艦驅離陸船時「解放軍艦介入廣播」 海巡署：透過剪輯、前後倒置

中央社／ 台北14日電

網傳「連江艦」驅離越界中國漁船時，解放軍軍艦及海警船介入廣播。對此，海巡署今天表示，經查為不同時地的兩案，網傳影片透過剪輯、前後倒置而成，予以澄清和譴責。

海洋委員會海巡署晚間透過新聞稿表示，9月12至14日海巡署艦隊分署「連江艦」執行澎湖水域巡護勤務，經巡邏澎湖目斗嶼至花嶼24至26浬外海域發現中國漁船，隨即廣播驅離「粵南澳31067號」等越界中國漁船。

同時，13、14日「連江艦」另於目斗嶼西北28.6浬限制水域外偵獲中國解放軍軍艦「645」，「連江艦」持續協同海軍軍艦監控「645」軍艦，不予理會「645」軍艦所謂的「一中言論」廣播。

海巡署說，「連江艦」監控中國「645」軍艦與驅離中國漁船，為不同時間、地點的案件。

有關網路流傳海巡「連江艦」驅離越界中國漁船時，解放軍軍艦及海警船介入廣播片段，海巡署表示，經查相關影片為剪輯「連江艦」執法等影音資料、前後倒置而成，予以澄清說明。

海巡署提到，中國此類認知作戰，企圖營造海巡署「連江艦」執法時遭到解放軍艦干擾的假象，予以嚴正譴責，也呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入台灣水域。

此外，海巡已於9月6日登檢扣留中國越界漁船1船15人，違法濫捕的1公噸漁獲則全數海拋，目前正依兩岸人民關係條例進行調查及裁罰。

海巡署說，將持續派遣大型艦船戍守澎湖海域，並結合澎湖海巡隊能量，強力取締越界中國漁船，堅定捍衛國家主權及海洋權益，確保海洋資源的永續發展。

網傳「連江艦」驅離越界中國漁船時，解放軍軍艦及海警船介入廣播。對此，海巡署今天表示，經查為不同時地的兩案，網傳影片透過剪輯、前後倒置而成，予以澄清和譴責。圖為連江艦（右）航行在釣魚台以西海域護漁。聯合報系資料照，記者潘俊宏／攝影
網傳「連江艦」驅離越界中國漁船時，解放軍軍艦及海警船介入廣播。對此，海巡署今天表示，經查為不同時地的兩案，網傳影片透過剪輯、前後倒置而成，予以澄清和譴責。圖為連江艦（右）航行在釣魚台以西海域護漁。聯合報系資料照，記者潘俊宏／攝影

軍艦 驅離 監控 海巡署 解放軍

延伸閱讀

海巡署運用X光機輔助 布袋商港1周內查獲4起違禁品案

美英軍艦穿越台海 解放軍批挑釁

花蓮馬太鞍溪堰塞湖演練 16日上午細胞廣播測試警訊

控美軍在專屬經濟區扣押漁船 委內瑞拉：挑釁行為

相關新聞

整棟建築物陷火海！三重民宅突竄大火 百人搶救50分鐘撲滅

新北市三重區環河南路1間3層樓建築物今晚發生火警，大量火舌及濃煙從1樓賣場竄出向上延燒至2、3樓。新北市消防局出動60車...

獨／竹縣嚴重車禍！偽造車牌機車「拒檢逃逸自撞」 1男1女宣告不治

21歲黃姓男子今天凌晨無照騎機車載著吳姓未成年女子（17歲）南下行經新竹縣鳳鼻隧道，於隧道湖口端碰上警方臨檢攔查，警發現黃形跡鬼祟...

台北、台中連傳水塔陳屍案…喝到屍水怎辦？命理師這麼說

台中市北區、台北市文山區接連傳出水塔陳屍案件，引發住戶恐慌，命理師楊登嵙說，依照民俗習慣，建議可請法師到社區進行法師，以...

台南東區警所長追捕歹徒遭咬傷…對方還持榔頭對峙 支援警力壓制逮人

台南市警第一分局德高派出所長林海平今天下午調查民眾報案行車糾紛，追捕不明機車騎士時，遭該名長髮男子咬傷右手臂流血，對方還...

造謠GG了！網傳拆公館圓環廠商涉中資 北市：造謠者移送警調查

北市府13日凌晨拆公館圓環及公車專用地下道，除開拆時民團抗議，這幾天社群也謠傳，有網友稱「北市府標案都給中資，灌漿的九合...

台1線官田段混凝車翻覆 轉彎撞行人庇護島翻車…駕駛頭部擦傷送醫

省道台1線台南官田段今上午10點多發生一起預拌混凝土車翻覆意外，47歲鄭姓駕駛因頭部、背部及右肩疼痛送醫，所幸並無大礙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。