造謠GG了！網傳拆公館圓環廠商涉中資 北市：造謠者移送警調查

北市府13日凌晨拆公館圓環及公車專用地下道，除開拆時民團抗議，這幾天社群也謠傳，有網友稱「北市府標案都給中資，灌漿的九合重工是中國青島『蔣不聽』圖利中資。」北市新工處嚴正聲明「公館圓環相關工程涉中資」為惡意造謠，已移送警局調查。

北市新工處表示，針對近期網路流傳之圖片與訊息，內容指稱公館圓環拆除及地下道封填工程為「圖利中資」，「灌漿公司為中國青島公司」，北市府新工處嚴正聲明，此指控不僅不實、更是惡意造謠，已於發現第一時間向警局報案，呼籲市民切勿誤信、更勿傳謠。

新工處說明，「公館圓環拆除及地下道封填工程」從承攬的永溢營造公司，到施工委託之協力廠商皆設立於台灣，絕非外界所傳由「中國青島公司」灌漿施作、更無「圖利中資」的情況。

新工處強調，市府在工程管理上，一向嚴格把關，無論是主承包商或協力廠商，均須符合相關法規及契約規範，市府亦會持續加強監督，以確保公共工程品質與市民安全。