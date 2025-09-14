南投夫妻登南三段失聯8天 警消搜山找人…今平安下山

南投信義一對張姓協作夫妻上月29日登南三段，本月6日用LINE向家屬報平安後就音訊全無，家屬12日焦急報案，警消動員搜救，所幸兩人今下午平安返回部落，並告知手機沒電才沒能對外聯絡，不知親友求援協尋，很感謝救難隊上山搜救。

南投縣消防局指出，張姓夫妻居住於信義鄉東埔部落，長年協助登山客進出南三段。上月29日自郡大山登山口入山，計畫前往東郡北鞍營地，順道將2月吊掛山友遺留的裝備背下山，原訂10天往返，不料行程延誤，最後更音訊全無。

張姓夫妻親友12日向警消報案求援，指兩人曾在6日透過LINE傳訊報平安，並曾告知行程可能延後幾天，請家人放心，但之後再無消息；他們也在臉書社團「靠北登山大小事」發文協尋，希望有行經南三段的山友能夠提供目擊資訊。

消防局表示，獲報當天已先派信義義消2人入山搜尋，昨晨再出動5名隊員，由直升機空投至郡大山登山口展開第二波搜救，但因山區持續降雨，能見度不佳，未有所獲，今晨加派第三隊人員上山搜救，所幸午後傳來人已平安下山的好消息。

經了解，這對夫妻今天已下山平安回到部落，2人健康狀況良好，他們告知親友失聯多天是因為手機沒電，才沒能跟山下保持聯繫，因此也不知道家人為此通報警消和山友協尋，讓救難人員為了他們上山搜救，相當感謝也很不好意思。