影／又是他！彰化男國道追車亮槍 朝賓士猛射擊「其他用路人嚇壞」

國道3號南下248K南下竹山路段昨傍晚，一輛休旅車疑因行車糾紛緊追前方賓士車，休旅車駕駛還持槍朝賓士車射擊，嚇壞其他用路人，過程也被拍下。國道警表示，已逮捕休旅車駕駛送辦，起獲空氣鎮暴槍。經了解，該駕駛非首次犯案。

有民眾在Threads分享影片，影片中一輛黑色休旅車開在兩車道中線游移，疑要內線切入中間車道，而與行駛在中線的銀色賓士車發生糾紛，不一會兒，賓士超車到休旅車前方，休旅車竟狂飆緊追，駕駛更持槍朝賓士車射擊，引發網友熱議。

國道第八公路警察大隊今表示，該事件發生在國道3號南向248公里處南投竹山路段，昨傍晚5時許接獲第七大隊名間分隊轉報後立刻展開調查，發現該輛休旅車疑與賓士發生行車糾紛，該休旅車駕駛拿出疑似空氣槍射擊，並追逐賓士。

事發後迅速掌握相關人、車，並於今上午在彰化永靖緝獲47歲黃姓駕駛到案，他供稱是因賓士車變換車道造成驚嚇，憤而持空氣槍被害車輛射擊，從其車內起獲空氣鎮暴槍2支、彈匣1支、鎮暴彈丸12顆、鋼珠彈1顆、CO2鋼瓶2瓶。

國道警八隊表示，全案依恐嚇危安及公共危險案將黃姓嫌犯函送法辦，也再次呼籲用路人行車務必遵守交通規則，如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助處理。

經了解，黃嫌上月底才在彰化永靖持槍敲人車窗，要求車內民眾下車，車上一家三口不敢下車，嚇得開車離去，黃卻沒放過他們，開車一路猛追，二度攔車，直到該車駕駛開進派出所，黃男才作罷，警方依嫌恐嚇及妨害自由等將他移送法辦。