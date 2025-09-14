聽新聞
台南東區警所長追捕歹徒遭咬傷…對方還持榔頭對峙 支援警力壓制逮人
台南市警第一分局德高派出所長林海平今天下午調查民眾報案行車糾紛，追捕不明機車騎士時，遭該名長髮男子咬傷右手臂流血，對方還持榔頭與員警對峙扭打；所幸支援警力趕往，將嫌犯壓制逮捕，全案將依妨害公務、傷害及毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。
據了解，台南市東區長榮路二段上，下午1時許傳出有33歲林姓員警受傷，被民眾咬傷右手臂；轄區第一警分局說明，今天上午11時許接獲民眾報案，騎機車行經大同路二段時與不明機車騎士發生行車糾紛，德高派出所根據情資循線鎖定涉案車輛。
德高所長林海平帶著警員查緝搜捕，下午1時許在生產、長東路口發現該名可疑男子蹤跡，一路尾隨至長榮路二段巷弄內伺機圍捕時，嫌犯手持榔頭對峙威嚇，與員警扭打，還咬傷林海平右手臂；隨後支援警力到達現場，將嫌犯壓制逮捕，帶回派出所。
林海平事後前往成大醫院治療，警察局長林國清接獲訊息，趕往派出所慰問，感謝員警認真執勤外，提醒員警執勤時務必注意自身安全。
