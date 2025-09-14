快訊

嘉義岸巡隊X光機科技輔勤 一周內查獲4起違禁品

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

海巡署中部分署第四岸巡隊於嘉義布袋商港執行布袋往澎湖航線貨檢勤務時，運用X光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，包括拋棄式電子菸、電子菸油及未稅香菸，共計查獲逾 7000 支香菸與多項電子菸製品，將依違反菸酒管理法、菸害防制法等移送相關主管機關裁處。

第四岸巡隊表示，以往人工方式查緝，依賴情資訊息或抽查違禁品，人工方式效率有限，加上網購頻繁數量日益龐雜，難保不會有漏網之魚，去年開始Ｘ光機科技輔助下，提高查緝效率，每天平均抽查拆檢80～100件，9月份截至今約900多件的拆檢數量。因此，能在1周內接連查緝4起違禁品案。

第四岸巡隊呼籲，民眾應共同維護守法環境，切勿心存僥倖企圖以身試法。岸巡隊將持續秉持「嚴查、嚴防、嚴管」原則，透過科技輔助與專業執勤，確保航線安全。如民眾發現可疑情事，請立即撥打「118」免付費服務專線，海巡署將於第一時間派員前往處理，共同維護海域秩序與社會安定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署中部分署第四岸巡隊運用Ｘ光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，包括拋棄式電子菸、電子菸油及未稅香菸。圖／第四岸巡隊提供
海巡署中部分署第四岸巡隊運用Ｘ光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，包括拋棄式電子菸、電子菸油及未稅香菸。圖／第四岸巡隊提供
海巡署中部分署第四岸巡隊運用Ｘ光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，圖為電子菸油。圖／第四岸巡隊提供
海巡署中部分署第四岸巡隊運用Ｘ光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，圖為電子菸油。圖／第四岸巡隊提供
海巡署中部分署第四岸巡隊運用Ｘ光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，圖為未稅香菸。圖／第四岸巡隊提供
海巡署中部分署第四岸巡隊運用Ｘ光機科技輔勤，1周內接連查獲 4 起違禁品案件，圖為未稅香菸。圖／第四岸巡隊提供

