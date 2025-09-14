國三行車糾紛…駕駛掏出空氣槍連開數槍 遭警逮捕送辦

有人昨天在國3南下南投竹山路段，發現賓士車和休旅車疑似有行車糾紛，休旅車駕駛拿出空氣槍連開好幾槍。國道警方今天逮捕涉嫌開槍的黃姓男子，依恐嚇及公共危險等罪嫌送辦。

有民眾昨天開車行經國道3號南下248公里南投竹山路段時，發現1輛休旅車和1輛賓士車疑似有行車糾紛，休旅車數度逼近賓士車及急煞，賓士車見狀嘗試拉開和休旅車的距離，駕駛休旅車的男子拿出空氣槍對著賓士車連開好幾槍，險象環生。

國道公路警察局第八警察大隊今天發布文字指出，員警循線在彰化縣永靖鄉逮捕涉嫌開槍的黃男，在休旅車上起獲空氣鎮暴槍2支、彈匣1支、鎮暴彈丸12顆、鋼珠彈1顆、CO2鋼瓶2瓶等證物，依刑法恐嚇及公共危險等罪嫌，函送檢方偵辦。