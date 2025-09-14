海巡署運用X光機輔助 布袋商港1周內查獲4起違禁品案

快訊

中央社／ 嘉義縣14日電

海巡署中部分署第四岸巡隊日前在嘉義布袋商港執行布袋往澎湖航線貨檢勤務時，運用X光機等科技輔助，1週內查獲4起違禁品案件，計查獲逾7000支香菸與多項電子煙製品。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿，日前在執行布袋往澎湖航線貨檢勤務時，運用X光機等科技輔助勤務，1週內接連查獲4起違禁品案件，包括拋棄式電子煙、電子煙油及未稅香菸，計查獲逾7000支香菸與多項電子煙製品，展現海巡單位嚴密查緝能量，有效防堵非法物品流竄。

第四岸巡隊表示，後續將依違反菸酒管理法、菸害防制法等移送相關主管機關裁處；海巡單位成功阻斷違禁品的運輸及買賣，顯示在嘉義布袋往澎湖航線執勤時的嚴密把關與執法成效。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

