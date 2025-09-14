酒後「1個眼神」爆肢體衝突！驚動桃園警方出動快打部隊

快訊

數名男子酒後發生衝突互相拉扯推擠，警方獲報立即啟動快打部隊趕抵現場。圖：讀者提供

今(14)日4時20分許，桃園警察分局埔接獲民眾報案，富國路有數名男子酒後發生衝突互相拉扯推擠，警方獲報立即啟動快打部隊趕抵現場。經警方了解，19歲陳姓男子及5名友人，在路上遇到35歲簡姓男子及3名友人，雙方互看一眼後認為對方在挑釁，加上酒後情緒失控，進而爆發衝突。警方訊後依妨礙秩序、傷害及毀損等罪嫌，將涉案人士全數函送法辦。

2296809 0
警方循線查獲涉案人士，全數依法函送法辦。圖：讀者提供

埔子派出所表示，陳男及5名友人在路上遇到簡男及3名友人，雙方互瞄感覺對方有挑釁的意思，因酒後情緒失控發生拉扯推擠，在旁友人幫忙勸架後雙方各自離開現場。警方趕抵現場立即對周邊民眾進行盤查詢問以釐清案情，同時通報警網擴大攔查，於中正路與莊敬路口攔查緝獲簡男及其3名友人，另循線緝獲陳男及2名友人，全數依法函送法辦。

警方嚴正聲明，絕不容許任何暴力行為，違法者必定嚴究法辦。

