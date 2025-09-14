影／借車不還「上街囂張違停」 25歲男遭警方壓制慘吃鱉

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名賴姓男子向親友借車卻未歸還，開去參加廟會活動，更大剌剌停在車道上，囂張違停引發警方關注，一查竟是侵占車，警方盤查時還拒檢，最後被警方強制帶下車，並壓制在地，遭逮過程全被拍下，今依侵占罪移送南投地檢署偵辦。

竹山警分局指出，一年一度的大士爺文化祭前晚登場，大批民眾湧入參與廟會活動，為此調派警力加強疏導人流車潮，昨晚卻有一輛車囂張違停在車流要道上，嚴重影響往來車輛通行，員警在上前攔查時，眼尖發現該車已被報案為侵占車。

警方調查，25歲賴男向親友借車後遲未歸還，甚至神隱避不見面，對方因此報警，不料賴男侵占他人車輛後，高調違停；員警到場盤查時，他竟鎖上車門，態度強硬的拒絕配合下車及查驗身分，支援警力到場後，將他拉下車並壓制在地。

賴男遭警方盤查逮捕的過程，也被警車的行車紀錄器及員警的密錄器拍下，賴男被壓制在地時口中還嘟嚷著「幹嘛啦」、「我已經配合了啊」等，警方對他宣告其權利，之後依現行犯將他上銬搜身及搜車後，隨後將賴男帶回警所調查。

竹山警分局表示，員警執行交通勤務時查證違停車輛車牌發現該車遭侵占，駕駛當下拒絕下車且不配合盤查，依法將其強制帶離車輛，今依侵占罪移送南投地檢署偵辦，也將持續加強治安維護與交通疏導，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

賴姓男子侵占親友車輛，大剌剌違停在車道上，引起警方關注，遭盤查時拒檢，最後被警方強拉下車並壓制，最後被上銬帶回警所調查。圖／警方提供
賴姓男子侵占親友車輛，大剌剌違停在車道上，引起警方關注，遭盤查時拒檢，最後被警方強拉下車並壓制，最後被上銬帶回警所調查。圖／警方提供
賴姓男子（白衣者）侵占親友車輛，違停在車道上引起警方關注，遭盤查時拒檢，最後被警方強拉下車並壓制，最後被上銬帶回警所調查。圖／警方提供
賴姓男子（白衣者）侵占親友車輛，違停在車道上引起警方關注，遭盤查時拒檢，最後被警方強拉下車並壓制，最後被上銬帶回警所調查。圖／警方提供

