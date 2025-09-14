聽新聞
0:00 / 0:00
影／借車不還「上街囂張違停」 25歲男遭警方壓制慘吃鱉
南投一名賴姓男子向親友借車卻未歸還，開去參加廟會活動，更大剌剌停在車道上，囂張違停引發警方關注，一查竟是侵占車，警方盤查時還拒檢，最後被警方強制帶下車，並壓制在地，遭逮過程全被拍下，今依侵占罪移送南投地檢署偵辦。
竹山警分局指出，一年一度的大士爺文化祭前晚登場，大批民眾湧入參與廟會活動，為此調派警力加強疏導人流車潮，昨晚卻有一輛車囂張違停在車流要道上，嚴重影響往來車輛通行，員警在上前攔查時，眼尖發現該車已被報案為侵占車。
警方調查，25歲賴男向親友借車後遲未歸還，甚至神隱避不見面，對方因此報警，不料賴男侵占他人車輛後，高調違停；員警到場盤查時，他竟鎖上車門，態度強硬的拒絕配合下車及查驗身分，支援警力到場後，將他拉下車並壓制在地。
賴男遭警方盤查逮捕的過程，也被警車的行車紀錄器及員警的密錄器拍下，賴男被壓制在地時口中還嘟嚷著「幹嘛啦」、「我已經配合了啊」等，警方對他宣告其權利，之後依現行犯將他上銬搜身及搜車後，隨後將賴男帶回警所調查。
竹山警分局表示，員警執行交通勤務時查證違停車輛車牌發現該車遭侵占，駕駛當下拒絕下車且不配合盤查，依法將其強制帶離車輛，今依侵占罪移送南投地檢署偵辦，也將持續加強治安維護與交通疏導，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言