台1線官田段混凝車翻覆 轉彎撞行人庇護島翻車…駕駛頭部擦傷送醫

省道台1線台南官田段今上午10點多發生一起預拌混凝土車翻覆意外，47歲鄭姓駕駛因頭部、背部及右肩疼痛送醫，所幸並無大礙，不過該起車禍也意外引發網友討論行人庇護島，有網友認為駕駛習慣不良，「愛切西瓜」，也有網友質疑到底是駕駛習慣不好還是設計不良。

47歲鄭姓男子駕駛營業貨運曳引預拌混凝土車今早約10點45分行經官田南廍里台1線省道與南318線路口，欲由西往東左轉時，左前側不慎撞上行人庇護島後向右傾倒，導致整輛子車翻車橫倒在車道上，鄭男因頭部有擦挫傷、背部及右肩疼痛，由救護車送醫治療。

麻豆警方獲報後立即啟動交通快暢機制，派遣官田所員警前往現場實施交通疏導管制，並通報新營工務段及聯繫拖吊車清理排除事故現場，以確保用路人行車安全；鄭男持照正常、酒測值為零，詳細車禍事故仍待調查釐清中。

有網友拍下車禍現場po網提醒用路人注意，不少在地居民直呼，該路口行人庇護島遭駕駛撞上已非第一次，有網友提到，「因庇護島長度不夠，目標不明顯，用路人不小心就撞上」，也有市民認為，「駕駛習慣不良又『愛切西瓜』，還會再撞」，行人庇護島意外引發網友議論。

麻豆警分局則呼籲，大型車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故。

另外，提醒民眾路上看到大型車轉彎、變換車道、或行駛於狹窄路段，應保持安全距離，機車騎士千萬不要心急搶快鑽車縫，或是並行，才能守住自己的安全。