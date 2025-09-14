台1線官田段混凝車翻覆 轉彎撞行人庇護島翻車…駕駛頭部擦傷送醫

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

省道台1線台南官田段今上午10點多發生一起預拌混凝土車翻覆意外，47歲鄭姓駕駛因頭部、背部及右肩疼痛送醫，所幸並無大礙，不過該起車禍也意外引發網友討論行人庇護島，有網友認為駕駛習慣不良，「愛切西瓜」，也有網友質疑到底是駕駛習慣不好還是設計不良。

47歲鄭姓男子駕駛營業貨運曳引預拌混凝土車今早約10點45分行經官田南廍里台1線省道與南318線路口，欲由西往東左轉時，左前側不慎撞上行人庇護島後向右傾倒，導致整輛子車翻車橫倒在車道上，鄭男因頭部有擦挫傷、背部及右肩疼痛，由救護車送醫治療。

麻豆警方獲報後立即啟動交通快暢機制，派遣官田所員警前往現場實施交通疏導管制，並通報新營工務段及聯繫拖吊車清理排除事故現場，以確保用路人行車安全；鄭男持照正常、酒測值為零，詳細車禍事故仍待調查釐清中。

有網友拍下車禍現場po網提醒用路人注意，不少在地居民直呼，該路口行人庇護島遭駕駛撞上已非第一次，有網友提到，「因庇護島長度不夠，目標不明顯，用路人不小心就撞上」，也有市民認為，「駕駛習慣不良又『愛切西瓜』，還會再撞」，行人庇護島意外引發網友議論。

麻豆警分局則呼籲，大型車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故。

另外，提醒民眾路上看到大型車轉彎、變換車道、或行駛於狹窄路段，應保持安全距離，機車騎士千萬不要心急搶快鑽車縫，或是並行，才能守住自己的安全。

省道台1線台南官田段今上午10點多發生一起預拌混凝土車翻覆意外，47歲鄭姓駕駛因頭部、背部及右肩疼痛送醫，所幸並無大礙，不過該起車禍也意外引發網友對行人庇護島設計的討論。圖／民眾提供
省道台1線台南官田段今上午10點多發生一起預拌混凝土車翻覆意外,47歲鄭姓駕駛因頭部、背部及右肩疼痛送醫,所幸並無大礙,不過該起車禍也意外引發網友對行人庇護島設計的討論。圖／民眾提供
省道台1線台南官田段今上午10點多一輛預拌混凝土車左轉時不慎擦撞翻覆意外，麻豆警方獲報後立即啟動交通快暢機制。圖／民眾提供
省道台1線台南官田段今上午10點多一輛預拌混凝土車左轉時不慎擦撞翻覆意外，麻豆警方獲報後立即啟動交通快暢機制。圖／民眾提供

行人 車禍 車道 台南 機車騎士

相關新聞

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

今凌晨3點新竹縣鳳鼻隧道出口處發生一起嚴重車禍，一輛涉嫌使用偽造車牌的轎車拒絕警方攔查後加速逃逸，行經隧道出口時不明原因...

公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦

台北市公館圓環拆除工程昨凌晨0時動工，行人零死亡推動聯盟前天晚間發起「守環行動：圓環大走讀」，市議員苗博雅、張志豪到場聲...

景美夜市店家指遭收保護費…號召網友「練拳」 警掌握犯嫌追查

台北市景美夜市某海產店業者上網貼文，指遭人勒索保護費，治安敗壞，號召網友到場「練拳」；北市文山第二警分局表示，已掌握涉案...

警察拔槍也不怕！男子在林口拒捕 逃回雲林意外栽在眼尖警察之手

雲林縣開砂石車林姓司機本月9日在國道超載且未打方向燈拒檢，警方拔槍追捕到林口市區，巨大砂石車仍在路口橫切驚險逃逸。事隔兩...

加油站大盜栽了！不只偷加油站 日月潭文武廟也遭殃查出鐵證

郭姓男子流竄中南部行竊去年才出獄，今年2月到日月潭文武廟偷走販賣部2萬元現金，覬覦收銀機財物因打不開作罷，反留下指紋成證...

影／借車不還「上街囂張違停」 25歲男遭警方壓制慘吃鱉

南投一名賴姓男子向親友借車卻未歸還，開去參加廟會活動，更大剌剌停在車道上，囂張違停引發警方關注，一查竟是侵占車，警方盤查...

