快訊

iPhone 17上市！舊機回收價格差異大 專家曝關鍵「3地雷」

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

聽新聞
0:00 / 0:00

景美夜市店家指遭收保護費…號召網友「練拳」 警掌握犯嫌追查

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市景美夜市某海產店業者上網貼文，指遭人勒索保護費，治安敗壞，號召網友到場「練拳」；北市文山第二警分局表示，已掌握涉案對象追查。

景美夜市某海產店業者在臉書貼文指出，治安敗壞，竟然還有人在收保護費？上周有人來討保護費，說這周還會再來，對方刺青加上「阿智頭」，貼文號召網友在昨晚「決戰景美夜市」，表示「有朋友要來練練拳嗎？晚餐管夠」、「有扁到晚餐免費」。

文二分局表示，本月6日獲報景美夜市某海產店遭人恐嚇，警方立即展開調查，已循線掌握涉案對象，持續深入追查中，另已規劃加強相關場所巡邏等勤務，以維護市民安全生活環境。

分局呼籲，對於任何形式的違法行為，絕對依法偵辦到底，同時提醒店家及市民遇有不法行為應即刻報案，警方將第一時間到場處置。

台北市景美夜市某海產店業者上網貼文，指遭人勒索保護費，文山第二警分局表示，已掌握涉案對象追查。記者李奕昕／翻攝
台北市景美夜市某海產店業者上網貼文，指遭人勒索保護費，文山第二警分局表示，已掌握涉案對象追查。記者李奕昕／翻攝

夜市 北市

延伸閱讀

民進黨正國會北市議員6選區提5席 阮昭雄籲布局：宜早不宜遲

公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦

檢舉魔人？北市商圈騎樓近期天天被檢舉 地方盼比照高雄

嘉義水上工地驚傳槍響 討債疑找錯人、車還被子彈射穿

相關新聞

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

高雄美濃農地大峽谷盜採坑洞接連曝光，除目前檢警查辦的吉洋地區多處巨大坑洞外，地方人士爆料，龍肚里往高美大橋路段也有好幾處...

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

高雄市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，環保局昨晚接獲警方通報，前往成功段列管坑洞土地查獲現場有2台怪手正...

公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦

台北市公館圓環拆除工程昨凌晨0時動工，行人零死亡推動聯盟前天晚間發起「守環行動：圓環大走讀」，市議員苗博雅、張志豪到場聲...

景美夜市店家指遭收保護費…號召網友「練拳」 警掌握犯嫌追查

台北市景美夜市某海產店業者上網貼文，指遭人勒索保護費，治安敗壞，號召網友到場「練拳」；北市文山第二警分局表示，已掌握涉案...

警察拔槍也不怕！男子在林口拒捕 逃回雲林意外栽在眼尖警察之手

雲林縣開砂石車林姓司機本月9日在國道超載且未打方向燈拒檢，警方拔槍追捕到林口市區，巨大砂石車仍在路口橫切驚險逃逸。事隔兩...

加油站大盜栽了！不只偷加油站 日月潭文武廟也遭殃查出鐵證

郭姓男子流竄中南部行竊去年才出獄，今年2月到日月潭文武廟偷走販賣部2萬元現金，覬覦收銀機財物因打不開作罷，反留下指紋成證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。