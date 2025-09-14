景美夜市店家指遭收保護費…號召網友「練拳」 警掌握犯嫌追查

台北市景美夜市某海產店業者上網貼文，指遭人勒索保護費，治安敗壞，號召網友到場「練拳」；北市文山第二警分局表示，已掌握涉案對象追查。

景美夜市某海產店業者在臉書貼文指出，治安敗壞，竟然還有人在收保護費？上周有人來討保護費，說這周還會再來，對方刺青加上「阿智頭」，貼文號召網友在昨晚「決戰景美夜市」，表示「有朋友要來練練拳嗎？晚餐管夠」、「有扁到晚餐免費」。

文二分局表示，本月6日獲報景美夜市某海產店遭人恐嚇，警方立即展開調查，已循線掌握涉案對象，持續深入追查中，另已規劃加強相關場所巡邏等勤務，以維護市民安全生活環境。