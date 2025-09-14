警察拔槍也不怕！男子在林口拒捕 逃回雲林意外栽在眼尖警察之手

雲林縣開砂石車林姓司機本月9日在國道超載且未打方向燈拒檢，警方拔槍追捕到林口市區，巨大砂石車仍在路口橫切驚險逃逸。事隔兩天林男回雲林，晚間騎機車在路上與休假的一名所長黃振潁擦身而過，一眼被認出是通緝犯，林男再度拒捕但這次沒那麼幸運，被帶回警局一查才知他除了通緝在案，竟也是林口的「逃犯」。

斗南分局古坑分駐所長黃振潁，本月11日晚間休假期間，騎機車行經斗六火車站後站，一名也騎機車擦身而過的男子很可疑，一眼認出男子是被多處法院及地檢署發布的通緝犯，即尾隨利用等紅燈時，主動上前表明身分並要求盤查，豈料男子見警轉身拔腿就逃，黃振潁馬上加足油門追捕。

兩車在斗六市區驚險追逐，最後仍成功壓制林嫌，馬上請求雲林縣刑大及斗南分局同仁趕往支援，當場從林男身上查獲安非他命與吸食器，帶回警局一查確認林男背負著廢棄物清理法等4條通緝案件。

警訊時，警方意外發現林嫌竟是本月9日在國道1號駕駛砂石車拒檢逃逸的肇事者，警方意外收獲也讓林男罪加一等。

林男一再拒捕，自知「賊星該敗，法網難逃」即坦承拒捕經過，他指稱當時在林口拒捕逃逸後，將砂石車置於虎尾高鐵站附近再潛逃回斗六住處，他對自己拒捕已登上新聞版面的全然不知，當晚才準備搭火車到台中訪友，沒想到竟又遇上一位休假沒穿制服的警察，還被認出是通緝犯「命該如此，想逃也逃不過了！」

對於一再拒捕逃亡，林嫌供稱全家靠他開車維生，因要養家活口，一旦「進去」家人將難以生活，才選擇逃逸，對於追捕造成幾位警察受輕傷他也感到抱歉。訊後警方依毒品危害防制條例等案移送法辦。

年輕的古坑所長黃振潁是警二代，父親也是警界鐵漢，他今天受訪時說，當天休假騎車到斗六車站附近購物，看到對向迎面而來騎機車男子，他看了眼熟馬上認出在電腦系統看過，「寧可問錯也不能錯過」隨即向前表明身分盤問，沒想到對方一聽警察就跑，便知「沒看錯人」。