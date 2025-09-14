快訊

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，環保局昨晚接獲警方通報，前往成功段列管坑洞土地查獲現場有2台怪手正在作業，涉非法掩埋廢棄物，立即調派拖板車執行行政扣留，另將張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機依廢清法共裁處900萬元，全案移送法辦。

昨晚7時35分，警方於美濃區吉洋里成功段土地巡查，發現一輛車輛因地勢泥沼下陷受困，現場並有2台怪手進入，情形可疑。

環保局調查，此處為專案列管坑洞，警方到場時，黃姓司機企圖移動怪手，警方立即留置人車；稽查人員確認現場共有2台怪手，立即調派拖板車執行行政扣留。

環保局指出，該筆土地張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機，未經許可提供土地回填廢棄物，依廢棄物清理法36條規定，各裁處最高300萬，合計900萬元罰鍰外，並移送法辦。

環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。市府強調，任何破壞國土的違法行為一律嚴查嚴辦，決不寬貸。一旦發現可疑情形，請立即撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。

高市聯合稽查小組昨在美濃區成功段一處列管農地坑洞又發現可疑人士出入，當場查扣兩部挖土機，並將3人移送法辦。圖／高市環保局提供
高市聯合稽查小組昨在美濃區成功段一處列管農地坑洞又發現可疑人士出入，當場查扣兩部挖土機，並將3人移送法辦。圖／高市環保局提供
高市聯合稽查小組昨在美濃區成功段一處列管農地坑洞又發現可疑人士出入，當場查扣兩部挖土機，並將3人移送法辦。圖／高市環保局提供
高市聯合稽查小組昨在美濃區成功段一處列管農地坑洞又發現可疑人士出入，當場查扣兩部挖土機，並將3人移送法辦。圖／高市環保局提供
高市聯合稽查小組昨在美濃區成功段一處列管農地坑洞又發現可疑人士出入，當場查扣兩部挖土機，並將3人移送法辦。圖／高市環保局提供
高市聯合稽查小組昨在美濃區成功段一處列管農地坑洞又發現可疑人士出入，當場查扣兩部挖土機，並將3人移送法辦。圖／高市環保局提供

