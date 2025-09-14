屏東山區景觀道路事故風險增 聯合稽查抓21件違規

台24線自三地門通往霧台路段是屏東著名山區景觀道路，但近年出現高速壓車、非法改裝車等違規，增加事故風險。屏東縣警局昨天啟動聯合稽查，共查獲21件違規。

根據屏東縣警察局統計，今年1至8月，台24線三地門至霧台路段共發生81起交通事故，造成1人死亡、58人受傷。事故件數與傷者人數相較去年同期略有下降，但死亡人數卻由0增為1人。分析肇因與超速行駛、壓車過彎、視距不足或改裝車輛操控不穩等高風險行為相關。

屏警新聞稿表示，台24線自三地門通往霧台路段，串連群山與原鄉，是屏東著名山區景觀道路，蜿蜒多變地形與壯麗風景，吸引大量重型機車與自駕旅客造訪，而近年來，部分駕駛人於該路段高速壓車、跨越分向線違規超車，甚至駕駛非法改裝車輛馳騁其間，事故風險與日俱增。

屏東縣政府警察局昨天啟動台24線聯合稽查專案，由交通隊會同里港警分局、屏東監理站與環保局等單位，針對車輛違規狀況進行聯合檢測與取締；共查獲機車後視鏡不符規格2件、超速違規5件、跨越雙黃線違規超車5件、無照駕駛2件、駕照註銷1件、未依駕駛執照持照條件規定駕車1件、車牌逾檢註銷1件、變更不申請臨時檢驗而行駛4件，共21件違規。

屏警提及，違規均可依道路交通管理處罰條例開罰；呼籲駕駛人，台24線彎多坡急、速限嚴謹地形特性，沿線多處設有限速30公里警示標誌，正是針對安全風險所設計，駕駛人應減少違規、避免憾事。

另外，針對非法改裝與噪音干擾等問題，警察局將持續與監理與環保單位合作，規劃假日及熱門時段加強部署與稽查，兼顧居民生活安寧與遊客行車安全。