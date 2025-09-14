公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦

台北市公館圓環拆除工程昨凌晨0時動工，行人零死亡推動聯盟前天晚間發起「守環行動：圓環大走讀」，市議員苗博雅、張志豪到場聲援，民眾與警察爆發衝突。北市大安警分局表示，警員遭民眾故意攻擊，警方嚴正譴責暴力，將依法傳辦。

圓環大走讀抗議群眾前晚約7時起在公館圓環集結，表達反對強拆圓環、反對填平公車專用地下道，大安、中正二、文山二警分局員警在場維持秩序，雙方爆發衝突，有警員遭民眾連續出拳毆打頭部，另有民眾手捧台北市長蔣萬安「遺照」道具抗議。

大安分局表示，警方執行公館圓環拆除工程交通暨集會遊行安全維護，期間遇有意見分歧之不理性民眾，蓄意出拳攻擊警員頭部，涉嫌妨害公務等罪，將依法傳辦。對於有民眾持蔣萬安「遺照」，中正二分局表示，目前當事人未前來報案，警方亦未接獲相關報案，如有接獲報案將依法受理。