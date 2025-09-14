公館圓環大走讀爆衝突！警遭出拳毆打頭部 北市警：譴責暴力依法傳辦
台北市公館圓環拆除工程昨凌晨0時動工，行人零死亡推動聯盟前天晚間發起「守環行動：圓環大走讀」，市議員苗博雅、張志豪到場聲援，民眾與警察爆發衝突。北市大安警分局表示，警員遭民眾故意攻擊，警方嚴正譴責暴力，將依法傳辦。
圓環大走讀抗議群眾前晚約7時起在公館圓環集結，表達反對強拆圓環、反對填平公車專用地下道，大安、中正二、文山二警分局員警在場維持秩序，雙方爆發衝突，有警員遭民眾連續出拳毆打頭部，另有民眾手捧台北市長蔣萬安「遺照」道具抗議。
大安分局表示，警方執行公館圓環拆除工程交通暨集會遊行安全維護，期間遇有意見分歧之不理性民眾，蓄意出拳攻擊警員頭部，涉嫌妨害公務等罪，將依法傳辦。對於有民眾持蔣萬安「遺照」，中正二分局表示，目前當事人未前來報案，警方亦未接獲相關報案，如有接獲報案將依法受理。
大安分局指出，民眾參與集會、遊行等活動，應理性表達訴求，切勿煽動群眾製造衝突，警方對於各項合法申准之集會遊行，均秉持「保障合法 、取締非法、防制暴力」等原則，保護民眾人身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言