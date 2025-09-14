台南騎士機車前輪放平板車...雙腳輪流踩向前滑行 危險駕駛罰6千

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名機車男騎士疑似機車前輪故障，他竟將前輪置放在平板車，在東區馬路上以左右腳驅動方式行駛；在路口停等紅燈的另一名駕駛看傻了眼，昨天將影片上傳網路，轄區分局指出，目前尚未接獲民眾檢舉，但該名男騎士危險駕駛行為，可處6千元以上罰鍰。

有網友昨天在「社會事新聞影音」上傳影片指出，台南市東區裕忠路，前輪故障找來平板車用後輪驅動；影片內容為一名機車男騎士，機車疑似前輪故障，將前輪放在平板車，再以左右腳踩踏，讓平板車四輪加上機車後輪轉動，向前行駛。

轄區第一警分局指出，經檢視不當駕駛行為影片，經查尚未接獲相關民眾報案，該名騎士危險駕駛，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項規定，依法可處6000元以上、36000元以下罰鍰；分局將調閱相關影像，並通知駕駛人到案釐清違規事實後，依規定職權舉發。

分局呼籲，民眾騎乘機車應遵守交通規則，如遇車輛故障，應立即修理或停駛，切勿以此危險駕駛行為，影響自己或其他人用路人安全。

台南市一名機車男騎士疑似機車前輪故障，他竟將前輪置放在平板車，在東區馬路上以左右腳驅動方式行駛。圖／翻攝自社會事新聞影音
影片 上傳 台南

