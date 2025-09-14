加油站大盜栽了！不只偷加油站 日月潭文武廟也遭殃查出鐵證

郭姓男子流竄中南部行竊去年才出獄，今年2月到日月潭文武廟偷走販賣部2萬元現金，覬覦收銀機財物因打不開作罷，反留下指紋成證據；同月還偷了2家加油站也被警方查出，3竊盜罪遭法院各判刑6月、5月、5月，合併應執行1年。

判決書指出，28歲郭男因多起竊案被判刑3年去年才出獄仍不知悔改，今年2月待日月潭文武廟販賣部人員下班，潛入該部搜索財物，偷走櫃內裝有2萬元現金的牛皮紙袋，並覬覦收銀機內錢財，將機台搬進儲藏室破壞，但因打不開作罷。

隔日，販賣部人員發現遭竊報案，警方到場後鑑識蒐證，在收銀機正面及側邊外殼上採證發現犯案者指紋，經刑事局鑑定比對，查出是郭姓慣竊所為；更令人傻眼的是，郭男竊得文武廟財物後，同月就轉換陣地到草屯鎮連續犯下2起竊案。

同月24日凌晨2時許，郭男潛入草屯一處加油站辦公室偷走抽屜內現金1萬3400元，隨後又對另家加油站下手，見員工暫離加油島便進入收銀室偷走現金1萬2579元，站方發現後先後報警，警查出是郭男所為後，2天後將他逮捕歸案。

郭男因接連犯下竊盜案件，遭檢察官提起公訴，但他自白犯罪，南投地方法院以簡易判決處刑，南投地院考量，郭男先前才因竊盜等案遭判刑且執行完畢，出獄不滿5年又再犯同樣罪行，依累犯規定及該案所犯均加重其刑。