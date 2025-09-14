快訊

移工孕婦如廁時意外產下女嬰 神岡警、義消急救援送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市消防局日前接獲通報，神岡區一名移工孕婦在如廁時意外產下嬰兒，情況緊急，消防局派遣神岡分隊消防員簡永承、陳韋銘及救護義消宋清潭前往協助，評估母親和新生兒狀況後送醫，母女均安；義消宋清潭有多年救護經驗，這是他首次面對產婦緊急救援任務。

台中市消防局神岡分隊今天說明，本月8日接獲通報，救護人員抵達後，立即為新生兒進行評估，並同步監測母親狀況。所幸母女生命徵象均穩定，隨後由救護人員護送至醫院，母女均安。

服務於神岡消防分隊已有11年的救護義消宋清潭，具多年豐富實務經驗，這是他第一次面對產婦臨盆的緊急救援情境。此次順利完成接生任務，消防分隊肯定他展現冷靜專業的判斷力與人道關懷精神。

台中市政府消防局接獲通報，神岡區一名移工孕婦在如廁時意外產下嬰兒，情況緊急。消防局立即派遣神岡分隊消防員簡永承、陳韋銘及救護義消宋清潭前往協助。圖／台中市消防局提供
台中市政府消防局接獲通報，神岡區一名移工孕婦在如廁時意外產下嬰兒，情況緊急。消防局立即派遣神岡分隊消防員簡永承、陳韋銘及救護義消宋清潭前往協助。圖／台中市消防局提供

