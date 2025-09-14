移工孕婦如廁時意外產下女嬰 神岡警、義消急救援送醫

台中市消防局日前接獲通報，神岡區一名移工孕婦在如廁時意外產下嬰兒，情況緊急，消防局派遣神岡分隊消防員簡永承、陳韋銘及救護義消宋清潭前往協助，評估母親和新生兒狀況後送醫，母女均安；義消宋清潭有多年救護經驗，這是他首次面對產婦緊急救援任務。

台中市消防局神岡分隊今天說明，本月8日接獲通報，救護人員抵達後，立即為新生兒進行評估，並同步監測母親狀況。所幸母女生命徵象均穩定，隨後由救護人員護送至醫院，母女均安。