美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄美濃農地大峽谷盜採坑洞接連曝光，除目前檢警查辦的吉洋地區多處巨大坑洞外，地方人士爆料，龍肚里往高美大橋路段也有好幾處坑洞，絕對不止高雄市府今年查獲的6處坑洞，難怪2年前開始「美濃街上大白天一堆大卡車、砂石車」，如今真相大白。

上月起吉洋里新吉洋段1103號農地盜採坑洞曝光後，市府宣稱今年已經接獲通報並查獲6處農地（新吉洋段1100、1103-1106及1108）違反土石採取法。然而民眾黨高市黨部11日又揭發吉安段也有處「溪埔寮大坑」，此案是去年就被舉報，不在新吉洋段農地。

近日農地巨大坑洞不斷曝光，美濃人議論紛紛，有人在網路社群批評「應該要先辦官員們，幾十年了，那一帶早已千瘡百孔，政府完全沒有作為」、「大林爐渣之後現在又來的美濃大峽谷，又來個大樹光電，市政府都要人報上新聞了才知道」。

昨晚網友在「我愛瀰濃」粉專加碼爆料說，「龍肚往高美橋也很多，高美橋那裡也是很精彩」、「真的超多砂石車」、「龍肚段好像也有怪手陸續收押了」。

地方人士說，美濃到底還有多少坑洞、多少未爆彈，科技這麼發達，為何不能一次調查清楚？此外，愛地球的環團、高雄、美濃的環團為何都未發聲？

美濃農地「大峽谷」景觀驚人，地方居民抱怨，早已經是千瘡百孔。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃不只有吉洋里陸續爆發農地天坑，更有網友說，高美大橋一帶也是有數處農地坑洞。圖／翻攝我愛瀰濃粉專
美濃農地「大峽谷」景觀驚人，地方居民抱怨，早已經是千瘡百孔。記者徐白櫻／翻攝
美濃大峽谷事件爆發後，有人質疑為何環團都不關心此事。記者徐白櫻／翻攝
