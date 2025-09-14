快訊

于朦朧墜樓疑點重重！陳曉東怒開第一槍「全在刪文」真相遭掩蓋

男子持鐵棍深夜街頭攔車揮打 女騎士被攔嚇壞驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市鄭姓女子日前深夜騎機車行經板橋區大觀路時，突遭1名男子持鐵棍攔下敲打機車，另名19歲游姓騎士還慘遭鐵棍擊傷腳。板橋警獲報到場並未發現鐵棍，隨後將涉嫌揮舞鐵棍的32歲張男帶回，游男隔天對張男提告傷害，警方將通知張男到案。

有網友在臉書社團我是板橋人PO文表示，10日凌晨12時許騎車行經新北市板橋區大觀路一段28巷與僑中一街口等紅燈，當綠燈起步要左轉時突被1名叼菸持鐵棍的男子攔下，還用鐵棍敲打她的機車，其他騎士見狀也紛紛閃避，女騎士被嚇到直喊「我沒有怎麼樣啊」，幸好最後成功離開現場。

板橋警方獲報趕抵現場，發現只剩32歲張男在場，且現場未發現鐵棍等物品，經調閱監視器發現張男疑似持鐵棍對經過的女騎士及男騎士揮舞，警方與張男對談發現其精神狀況不佳，無法正常對談，於是先行將他帶回警局，待張男情緒穩定讓他自行離去。

事後女騎士及另1名19歲游姓男騎士向警方報案，表示遭張男持鐵棍攔下，其中游男腿部還遭鐵棍擊中受傷決定提告，警方依法受理後將通知涉嫌的張男到案，詢後依法送辦。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

張男深夜持鐵棍當街攔車。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人
張男深夜持鐵棍當街攔車。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人

提告 機車行

延伸閱讀

北市發生死亡車禍 水泥預拌車右轉輾斃自行車女騎士

賴清德板橋深丘福德宮參拜 稱土地公笑容比上次燦爛

賴清德板橋參拜蘇巧慧陪同 祕書長徐國勇曝新北2026初選時程

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

相關新聞

高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車13日晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個...

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

高雄美濃農地大峽谷盜採坑洞接連曝光，除目前檢警查辦的吉洋地區多處巨大坑洞外，地方人士爆料，龍肚里往高美大橋路段也有好幾處...

台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定...

男子持鐵棍深夜街頭攔車揮打 女騎士被攔嚇壞驚悚畫面曝光

新北市鄭姓女子日前深夜騎機車行經板橋區大觀路時，突遭1名男子持鐵棍攔下敲打機車，另名19歲游姓騎士還慘遭鐵棍擊傷腳。板橋...

影／90歲失智婦迷路街頭警關心問電話 她回：抄在家裡牆壁上

台中一名9旬失智婦人提青菜獨坐社區前3小時，稱在等朋友，清水警分局員警獲報到場關心要護送她回家，詢問婦人家中電話，她回「...

小客車暴衝撞加油站！加油機倒塌漏油 騎士慘遭壓傷

桃園市龜山區復興一路上一家加油站昨晚發生小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌，當場壓住剛加油完的騎士，並釀數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。