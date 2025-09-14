男子持鐵棍深夜街頭攔車揮打 女騎士被攔嚇壞驚悚畫面曝光

新北市鄭姓女子日前深夜騎機車行經板橋區大觀路時，突遭1名男子持鐵棍攔下敲打機車，另名19歲游姓騎士還慘遭鐵棍擊傷腳。板橋警獲報到場並未發現鐵棍，隨後將涉嫌揮舞鐵棍的32歲張男帶回，游男隔天對張男提告傷害，警方將通知張男到案。

有網友在臉書社團我是板橋人PO文表示，10日凌晨12時許騎車行經新北市板橋區大觀路一段28巷與僑中一街口等紅燈，當綠燈起步要左轉時突被1名叼菸持鐵棍的男子攔下，還用鐵棍敲打她的機車，其他騎士見狀也紛紛閃避，女騎士被嚇到直喊「我沒有怎麼樣啊」，幸好最後成功離開現場。

板橋警方獲報趕抵現場，發現只剩32歲張男在場，且現場未發現鐵棍等物品，經調閱監視器發現張男疑似持鐵棍對經過的女騎士及男騎士揮舞，警方與張男對談發現其精神狀況不佳，無法正常對談，於是先行將他帶回警局，待張男情緒穩定讓他自行離去。

事後女騎士及另1名19歲游姓男騎士向警方報案，表示遭張男持鐵棍攔下，其中游男腿部還遭鐵棍擊中受傷決定提告，警方依法受理後將通知涉嫌的張男到案，詢後依法送辦。