快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定存200萬元，因江男向行員表示款項是用來「討老婆」之用，行員查覺異狀後，通報警方阻詐，保住江男積蓄。

江姓男子在8日上午前往銀行，向欲行員表示，欲解除定存、提領200萬元。由於金額龐大，行員依照內部作業規範進行關懷提問，江男僅含糊表示「要娶老婆用」，且神情緊張，立即引起行員警覺，隨即通報警方到場協助。

第二警分局立人所巡佐廖敏翔、警員余柏毅獲報到場後，詢問江男相關狀況、檢視手機訊息紀錄，發現江男與對方的對話內容，充斥典型詐騙話術，包括「急需資金解決困難就能與你共度未來」、「愛你一生一世」等。

警方也發現對方照片，經比對為網路盜用圖像，加上江男與對方僅透過臉書認識不到一個月，從未見過面，也沒有進行過視訊通話，警方耐心解說詐騙手法，舉出多起案例後，江男才知上當，打消提款念頭。

第二警分局長鍾承志說，此次特別感謝銀行行員即時通報，不僅展現高度敏銳警覺，更落實金融業守護民眾的社會責任，彰顯警民攜手共同防詐的最佳典範。

近年來愛情交友詐騙層出不窮，詐騙集團常假冒俊男美女於網路交友誘騙，呼籲民眾切勿輕信網路「戀人」，如遇不明要求金錢應立即撥打165反詐騙專線或報警求助。

台中市江姓男子本月初誤信詐團愛情詐騙，要到銀行解除定存200萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市江姓男子本月初誤信詐團愛情詐騙，要到銀行解除定存200萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

老婆 網路 詐騙集團

延伸閱讀

台南水道博物館百年羅漢松林落果期 遊客掀拾果熱

醫藥業務為七夕急欲脫單…砸90萬想看正妹真身 警：別傻了

影／台中老字號泡沫茶店火警 消防車未拉好手煞車…撞到自己人

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

相關新聞

高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車13日晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個...

小客車暴衝撞加油站！加油機倒塌漏油 騎士慘遭壓傷

桃園市龜山區復興一路上一家加油站昨晚發生小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌，當場壓住剛加油完的騎士，並釀數...

好心司機幫她搬家到海線沒收錢也不在意 七旬婦找警幫忙付清車資

台中市七旬李姓婦人月初時要從東區搬家到梧棲區，李婦找來計程車司機幫忙，未料抵達梧棲區，李婦才發現身上錢不夠，但司機卻說「...

4名登山客攀登宜蘭西馬縫山受困 搜救人員漏夜入山找到1人脫水

外地登山客一行4人攀登宜蘭縣大同鄉西馬縫山，昨天傍晚返程時迷路受困山區，消防局與搜救人員晚間8時許出發漏夜上山找人，接近...

苗栗後龍台1線直行大型重機撞左轉電動代步車 80歲婦死亡

80歲吳姓老婦人昨天騎電動代步車在台1線苗栗縣後龍鎮路段，從外側車道左轉，與內側車道直行大型重機碰撞，吳婦送醫傷重不治，...

廣角鏡／金門新湖港漁船沉沒 防堵油汙

金門新湖漁港昨天下午驚傳漁船漏油意外，新湖安檢所人員在港區新建碼頭巡查時，發現1艘閒置已久的「廣泰號」船艙進水且逐漸沉沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。